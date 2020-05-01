У меня COVID-19! В Черновцах священник покашлял на журналистов и снял на видео

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Черновцах архимандрит УПЦ МП поскандалил с журналистами из-за новости, что он болен коронавирусом

В Черновцах священник УПЦ МП после публикации в СМИ новости о том, что он может быть болен коронавирусом, отличился неоднозначной реакцией. Секретарь консистории архимандрит Никита (Сторожук) устроил разборки в редакции местного издания "Молодой Буковинец", демонстративно кашлял в сторону главреда, снимал это на видео, после чего написал заявление в СБУ с требованием закрыть журналистов на карантин.

Кадры опубликованы на Facebook-странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата.

Отметим, что на сайте МБ накануне вышел материал со ссылкой на эксклюзив "Религиозной правды", в котором источники утверждали, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия пневмония, а коронавирус подтвержден у секретаря епархии и 20 священников. Новость перепечатали несколько интернет-изданий.

Журналисты МБ обратились в консисторию этой епархии с просьбой о комментарии, но ответ не получили.

Журналисты попросили УПЦ МП прокомментировать новость о COVID-19 среди священников (Фото: скрин molbuk.ua)

Вместо этого архимандрит Никита, возмущенный подобными публикациями о якобы своей болезни, решил устроить "акт возмездия". В помещение он зашел в маске, но снял ее для общения с главредом.

"Это конечно может быть немного опасным для вашего здоровья... Давайте я все-таки к чему-то у вас тут прикоснусь (дотронулся до дверного косяка). Вы же написали вчера, что у меня COVID-19! Я пришел, чтобы закрыть на карантин газету "Молодой Буковинец"... У меня COVID-19! Я пришел, я кашлянул, мне тут где-то плюнуть, или как?", - заявил архимандрит.

"Действия архимандрита вам кажутся дерзкими? Не надо защищать честь и доброе имя православных священников?" - вот так объяснили в епархии поведение священнослужителя.

Видео: В Черновцах священник устроил разборки с журналистами из-за новости о COVID-19

В своем заявлении СБУ архимандрит Никита обратился с просьбой закрыть редакцию на карантин по причине возможного заражения коронавирусом. При этом добавил, что "сожалеет и раскаивается в своем поступке" и обещает больше не подвергать опасности никого.

В Черновцах архимандрит УПЦ МП написал в СБУ заявление - просит закрыть редакцию на карантин (Фото: скрин molbuk.ua)

Религиозный аналитик Андрей Смирнов охарактеризовал такие действия священника как "религиозный терроризм", пишет "Настоящее Время".

"С юридической точки зрения это уголовное правонарушение, которое должны расследовать соответствующие органы. А с канонической точки зрения это нарушение заповеди "не убий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что под Тернополем от коронавируса умер священник, который тайно проводил богослужения.