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В Киеве дочь актрисы избила ровесницу: в сети опубликовали шокирующее видео

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 19:58
В Киеве дочь актрисы избила ровесницу: в сети опубликовали шокирующее видео
В Киеве зверски избили школьницу (Коллаж РБК-Украина)

Виновницей скандала с буллингом оказалась дочь известной украинской актрисы

В Киеве, на Оболони, девочки-подростки зверски избили свою ровесницу. Видео опубликовала на своей странице в Facebook Юлия Бычкова.

На кадрах видео три девочки-подростка сначала эмоционально разговаривают, а потом одна из них начинает другую бить ногами в живот. После того, как жертва упала на землю, ее обидчица набрасывается на нее сверху и начинает избивать ее руками и ногами. Третья в этот момент не дает никому приблизиться к месту, где происходит избиение.

"Оболонь. Воспитанницы 211 школы. Буллинг и насилие ближе, чем нам кажется", - написала Юлия Бычкова.

В комментариях под видео появилась мама девочки, которая совершила экзекуцию над ровесницей. Она сообщила, что с пострадавшей все в порядке и она готова отвечать по закону. Также она отметила, что избитая девочка якобы сама виновата в инциденте, так как неприлично себя вела.

"Вокруг этой истории много лжи и грязи, но я еще раз повторяю, мы не прячемся и готовы ответить за то, что случилось! С Лизой все в порядке, никаких особых травм она не получила. Для нас и нашей дочери это урок, а для некоторых возможность попиариться! С этим ничего не поделаешь. Никому не пожелаю попасть в подобную ситуацию!" – написала Виктория Билан-Ращук.

В Киеве дочь актрисы избила ровесницу: в сети опубликовали шокирующее видео

Скриншот мамы (facebook.com/Юлия Бычкова)

Пользователи сети отреагировали на комментарии мамы и обвинили ее в том, что она очень плохо воспитала свою дочь.

В Киеве дочь актрисы избила ровесницу: в сети опубликовали шокирующее видео

Скриншот комментариев (facebook.com/Юлия Бычкова)

Кстати, выяснилось, что Виктория Билан-Ращук – известная украинская актриса, которая работает в театре русской драмы им. Леси Украинки, а также снялась в 60 фильмах и сериалах. Самые известные из них: "Пес", "Ефросинья", "Возвращение Мухтара", "Женский доктор", "Отдел 44".

В Киеве дочь актрисы избила ровесницу: в сети опубликовали шокирующее видео

Виктория Билан-Ращук (facebook.com/vikkibilan)

Напомним, ранее мы писали о том, что мама школьницы из Запорожья раскрыла шокирующую правду о буллинге в школе. 

А также рассказывали о том, что в Каменском толпа девочек избила сверстницу, а мальчики просто стояли и смотрели на это. 

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