У Києві дочка актриси побила однолітку: в мережі опублікували шокуюче відео

У Києві жорстоко побили школярку (Колаж РБК-Україна)

Винуватицею скандалу з буллингом виявилася дочка відомої української актриси

У Києві, на Оболоні, дівчатка-підлітки по-звірячому побили свою однолітку. Відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юлія Бичкова.

На кадрах відео три дівчинки-підлітка спочатку емоційно розмовляють, а потім одна з них починає іншу бити ногами в живіт. Після того, як жертва впала на землю, її кривдниця накидається на неї зверху і починає бити її руками і ногами. Третя в цей момент не дає нікому наблизитися до місця, де відбувається побиття.

"Оболонь. Вихованки 211 школи. Буллінг і насильство ближче, ніж нам здається", - написала Юлія Бичкова.

У коментарях під відео з'явилася мама дівчинки, яка вчинила екзекуцію над ровесницею. Вона повідомила, що з постраждалою все гаразд і вона готова відповідати за законом. Також вона зазначила, що побита дівчинка нібито сама винна в інциденті, так як непристойно себе вела.

"Навколо цієї історії багато брехні і бруду, але я ще раз повторюю, ми не ховаємося і готові відповісти за те, що сталося! З Лізою все в порядку, жодних особливих травм вона не отримала. Для нас і нашої дочки це урок, а для деяких можливість попіаритися! З цим нічого не поробиш. Нікому не побажаю потрапити в подібну ситуацію!" – написала Вікторія Білан-Ращук.

Скріншот мами (facebook.com/Юлия Бичкова)

Користувачі мережі відреагували на коментарі мами і звинуватили її в тому, що вона дуже погано виховала свою дочку.

Скріншот коментарів (facebook.com/Юлія Бичкова)

До речі, з'ясувалося, що Вікторія Білан-Ращук – відома українська актриса, яка працює в театрі російської драми ім. Лесі Українки, а також знялася в 60 фільмах і серіалах. Найвідоміші з них: "Пес", "Єфросинія", "Повернення Мухтара", "Жіночий доктор", "Відділ 44".

Вікторія Білан-Ращук (facebook.com/vikkibilan)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама школярки із Запоріжжя розкрила шокуючу правду про буллинг в школі.

А також розповідали про те, що у Кам'янському натовп дівчаток побив однолітку, а хлопчики просто стояли і дивилися на це.