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В Киеве девочки-подростки жестко решили вопрос о распространении слухов (видео)

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 11:06
В Киеве девочки-подростки жестко решили вопрос о распространении слухов (видео)
В Киеве подрались дети (коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео жестокой драки между подростками

В Киеве жестоко подрались девочки-подростки. Видео опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и уточнили, что сама потасовка несовершеннолетних происходила в Соломенском районе столицы.

"Столичные девушки-подростки решают проблемы с "распространение слухов" и "разговорами за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут. Киев, Соломенка", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть тут.

Отметим, что на странице в соцсети не сообщается, откуда эти подростки и в какой школе они учатся. Судя по ролику, девочки неплохо физически подготовлены и владеют техникой борьбы.

Люди в комментариях выразили свое негодование школьницами и поступками, которые они совершают.

  • Як батьки та оточення навчили... Ми нещодавно майже з таким не стикнулись у своїй школі, вчасно зупинили наїзди та погрози.
  • О, мое детство, вспоминаю, только у меня Лесной.
  • Шо це за дівулі? Яка школа?
  • Хай в профсекції йдуть, менше шансів, що стануть жертвами сімейного насилля в майбутньому, як ті, кого виростили як леді.

Как ранее сообщалось, в киевском метро неадекватные подростки избили мужчину.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевдрака
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