У Києві дівчатка-підлітки жорстко вирішили питання про поширення чуток (відео)

У Києві побилися діти (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео жорстокої бійки між підлітками

У Києві жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і уточнили, що сама бійка неповнолітніх відбувалася в Солом'янському районі столиці.

"Столичні дівчата-підлітки вирішують проблеми з "поширенням чуток" і "розмовами за спиною" кулаками. Виростуть справжніми леді. Якщо доживуть. Київ, Солом'янка", - сказано в повідомленні.

Відео можна подивитися тут.

Зазначимо, що на сторінці в соцмережі не повідомляється, звідки ці підлітки і в якій школі вони навчаються. Судячи по ролику, дівчатка непогано підготовлені фізично і володіють технікою боротьби.

Люди в коментарях висловили своє обурення школярками і вчинками, які вони здійснюють.

Як батьки та оточення навчили... Ми нещодавно майже з таким не стикнулись у своїй школі, вчасно зупинили наїзди та погрози.

О, моє дитинство, згадую, тільки у мене Лісовий масив.

Шо це за дівулі? Яка школа?

Хай в профсекції йдуть, менше шансів, що стануть жертвами сімейного насилля в майбутньому, як ті, кого виростили як леді.

Як раніше повідомлялося, у київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка.

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Автор: Людмила Жукова