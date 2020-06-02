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У Києві дівчатка-підлітки жорстко вирішили питання про поширення чуток (відео)

STYLERЖиття    02.06.2020 - 11:06
У Києві дівчатка-підлітки жорстко вирішили питання про поширення чуток (відео)
У Києві побилися діти (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео жорстокої бійки між підлітками

У Києві жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і уточнили, що сама бійка неповнолітніх відбувалася в Солом'янському районі столиці.

"Столичні дівчата-підлітки вирішують проблеми з "поширенням чуток" і "розмовами за спиною" кулаками. Виростуть справжніми леді. Якщо доживуть. Київ, Солом'янка", - сказано в повідомленні.

Відео можна подивитися тут.

Зазначимо, що на сторінці в соцмережі не повідомляється, звідки ці підлітки і в якій школі вони навчаються. Судячи по ролику, дівчатка непогано підготовлені фізично і володіють технікою боротьби.

Люди в коментарях висловили своє обурення школярками і вчинками, які вони здійснюють.

  • Як батьки та оточення навчили... Ми нещодавно майже з таким не стикнулись у своїй школі, вчасно зупинили наїзди та погрози.
  • О, моє дитинство, згадую, тільки у мене Лісовий масив.
  • Шо це за дівулі? Яка школа?
  • Хай в профсекції йдуть, менше шансів, що стануть жертвами сімейного насилля в майбутньому, як ті, кого виростили як леді.

Як раніше повідомлялося, у київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Київбійка
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