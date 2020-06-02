У Києві дівчатка-підлітки жорстко вирішили питання про поширення чуток (відео)

У мережі з'явилося відео жорстокої бійки між підлітками
У Києві жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і уточнили, що сама бійка неповнолітніх відбувалася в Солом'янському районі столиці.
"Столичні дівчата-підлітки вирішують проблеми з "поширенням чуток" і "розмовами за спиною" кулаками. Виростуть справжніми леді. Якщо доживуть. Київ, Солом'янка", - сказано в повідомленні.
Відео можна подивитися тут.
Зазначимо, що на сторінці в соцмережі не повідомляється, звідки ці підлітки і в якій школі вони навчаються. Судячи по ролику, дівчатка непогано підготовлені фізично і володіють технікою боротьби.
Люди в коментарях висловили своє обурення школярками і вчинками, які вони здійснюють.
Як раніше повідомлялося, у київському метро неадекватні підлітки побили чоловіка.
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Автор: Людмила Жукова