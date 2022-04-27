В Киеве будут записывать школьников в первый класс: названа дата
Несмотря на военное положение в Украине подача документов в первый класс будет проводиться по графику. Заявление на вступление в школу можно будет подать со 2 по 31 мая лично и онлайн.
Об этом сообщает заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
"В условиях войны и военного положения мы обязаны обеспечить работу всей инфраструктуры города, включая организацию образовательного процесса. Отмечаю, что в этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой в адрес школы", - сообщил он.
Также чиновник добавил, что если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не основание для отказа в зачислении.
Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 включительно.
Приоритет в зачислении получат следующие категории детей
- проживающие на территории обслуживания заведения,
- зарегистрированные внутриперемещенные лица,
- дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и дети работников этих учреждений.
Напомним, что в 2021 учебном году в столице в первый класс записалось более 32 тысяч первоклассников.
Как мы ранее писали, в Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе.