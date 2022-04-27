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В Киеве будут записывать школьников в первый класс: названа дата

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Киев, Среда 27 апреля 2022 14:34
В Киеве будут записывать школьников в первый класс: названа дата Фото: В Киеве скоро стартует подача документов в школу (kmu_gov_ua)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на военное положение в Украине подача документов в первый класс будет проводиться по графику. Заявление на вступление в школу можно будет подать со 2 по 31 мая лично и онлайн.

Об этом сообщает заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"В условиях войны и военного положения мы обязаны обеспечить работу всей инфраструктуры города, включая организацию образовательного процесса. Отмечаю, что в этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой в адрес школы", - сообщил он.

Также чиновник добавил, что если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не основание для отказа в зачислении.

Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учебное заведение не позднее 23 августа 2022 включительно.

Приоритет в зачислении получат следующие категории детей

  • проживающие на территории обслуживания заведения,
  • зарегистрированные внутриперемещенные лица,
  • дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и дети работников этих учреждений.


Напомним, что в 2021 учебном году в столице в первый класс записалось более 32 тысяч первоклассников.

Как мы ранее писали, в Запорожской области оккупанты заставляют учить детей по российской программе.

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