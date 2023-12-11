Які продукти небезпечно їсти під час стресу, а які не зашкодять організму

Під час стресу потрібно обережно ставитися до свого харчування, бо деякі продукти можуть посилити занепокоєння та викликати більш серйозні наслідки та вплив на здоров'я людини.

Які продукти не варто їсти під час стресу та що точно не зашкодить у стані тривоги, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Frontiers in Nutrition and Nutrients .

За словами вчених, їжа з високим вмістом жиру продовжує стрес та може збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Але проблема у тому, що люди схильні "заїдати" стрес і їх тягне саме до жирної їжі у такі моменти.

Жирна їжа може погіршити здатність організму відновлюватися, привести до зниження оксигенації мозку та погіршення судинної функції.

Вчені з Бірмінгемського університету провели два масштабних дослідження і виявили, що вживання продуктів з високим вмістом жирів у періоди психічного стресу послаблює оксигенацію мозку у префронтальній корі. А це призводить до виснаження доставки кисню (на 39%) порівняно з вживанням їжі з низьким вмістом жиру.

"Коли ми відчуваємо стрес, в організмі відбуваються різні процеси: частота серцевих скорочень та кров’яний тиск підвищуються, наші кровоносні судини розширюються, а приплив крові до мозку збільшується. При цьому еластичність кровоносних судин, яка є мірою судинної функції, знижується після психічного стресу. Ми виявили, що вживання жирної їжі при психічному стресі знижує функцію судин на 1,74%", - пояснює Розалінд Бейнхем з Бірмінгемського університету.

Автори досліджень також додали, що для людей, які вже мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань, наслідки можуть бути ще серйознішими.

Варто також зазначити, що ця судинна функція була знижена протягом 90 хвилин після того, як стрес знизився.

Крім цього, вчені радять під час стресу вживати продукти з високим вмістом поліфенолів, таких як какао, ягоди, виноград, яблука та інші фрукти та овочі.