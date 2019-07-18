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Кевин Спейси больше не педофил: с актера сняли все обвинения

STYLERПерсоны    18.07.2019 - 12:02
Кевин Спейси больше не педофил: с актера сняли все обвинения
Кевин Спейси (Getty Images)

Парень, который подал иск на Кевина Спейси, отказался от всех претензий к актеру

С американского актера Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах и закрыли уголовное дело в штате Массачусетс. Об этом сообщает CNN.

Актера Кевина Спейси в декабре 2018 года обвинили в сексуальных домогательствах. Якобы он приставал к 18-летнему сыну журналистки Хезер Унру. Молодой человек заявил полиции, что актер трогал его за интимные места. При этом он сразу сообщил об инциденте своей подруге в смс-сообщениях.

Вслед за этими обвинениями последовали и другие – от различных мужчин и актеров, но до суда дошло только дело о сыне журналистки.

На протяжении полугода адвокаты Кевина Спейси пытались получить доступ к этой переписке, но безрезультатно. В мае 2019 года адвокат молодого человека заявил, что телефон был утерян.

Еще через некоторые время выяснилось, что, когда журналистка передала в полицию телефон своего сына, смс-сообщения уже были с него удалены. При этом в июне 2019 года ее сын подал еще один иск против Спейси и потребовал компенсировать ему моральные убытки. На заседании суда он воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

А в июле он внезапно передумал и добровольно снял все обвинения без права повторной подачи иска. Поэтому прокурор округа Кейп-Айленд Майкл О'Киф сообщил, что решение о закрытие дела было принято "из-за отсутствия свидетеля, который подал жалобу".

Кевин Спейси больше не педофил: с актера сняли все обвинения

Фото: Кевин Спейси (кадр из сериала" Карточный домик")

Ранее Кевин Спейси уже обвинялся в сексуальном домогательстве, но все дела были закрыты, так как не было ни свидетелей подобного поведения актера, ни доказательств.

Все скандалы сильно отразились на репутации актера и его вывели из состава звезд, которые снимались в нашумевшем сериале "Карточный домик". С ним были разорваны все контракты и главную роль в шестом сезоне сериала дали другому актеру.

Сам Спейси во время многочисленных скандалов совершил каминг-аут и признался в своей нетрадиционной ориентации, однако обвинения в сексуальном домогательстве он отрицал.

Напомним, ранее мы писали о том, что съемки сериала "Карточный домик" остановлены из-за скандала с Кевином Спейси.

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