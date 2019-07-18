Кевін Спейсі більше не педофіл: з актора зняли всі звинувачення

Кевін Спейсі (Getty Images)

Хлопець, який подав позов на Кевіна Спейсі, відмовився від усіх претензій до актора

З американського актора Кевіна Спейсі зняли всі звинувачення в сексуальних домаганнях і закрили кримінальну справу в штаті Массачусетс. Про це повідомляє CNN.

Актора Кевіна Спейсі в грудні 2018 року звинуватили в сексуальних домаганнях. Нібито він чіплявся до 18-річного сина журналістки Хезер Унру. Молодий чоловік заявив поліції, що актор чіпав його за інтимні місця. При цьому він одразу повідомив про інцидент своїй подрузі у смс-повідомленнях.

Слідом за цими звинуваченнями послідували і інші – від різних чоловіків і акторів, але до суду дійшла лише справа про сина журналістки.

Протягом півроку адвокати Кевіна Спейсі намагалися отримати доступ до листування, але безрезультатно. У травні 2019 року адвокат молодої людини заявив, що телефон був загублений.

Ще через деякий час з'ясувалося, що, коли журналістка передала в поліцію телефон свого сина, смс-повідомлення були з нього вилучені. При цьому в червні 2019 року її син подав ще один позов проти Спейсі і вимагав компенсувати йому моральні збитки. На засіданні суду він скористався правом не свідчити проти себе.

А в липні він раптово передумав і добровільно зняв всі звинувачення без права повторної подачі позову. Тому прокурор округу Кейп-Айленд Майкл О'Кіф повідомив, що рішення про закриття справи було прийнято "через відсутність свідка, який подав скаргу".

Фото: Кевін Спейсі (кадр із серіалу" Картковий будиночок")

Раніше Кевін Спейсі вже звинувачувався в сексуальному домаганні, але всі справи були закриті, так як не було ні свідків подібної поведінки актора, ні доказів.

Всі скандали сильно позначилися на репутації актора і його вивели зі складу зірок, які знімалися в гучному серіалі "Картковий будиночок". З ним були розірвані контракти і головну роль у шостому сезоні серіалу дали іншому актору.

Сам Спейсі під час численних скандалів здійснив камінг-аут і зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації, проте звинувачення в сексуальному домаганні він заперечував.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зйомки серіалу "Картковий будиночок" зупинені через скандал з Кевіном Спейсі.