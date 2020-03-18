Кернес снова оскандалился из-за коронавируса: одни трупики

Кернес высказался о смертях от коронавируса в Италии (коллаж РБК-Украина)

Кернес высказался про ситауцию в Италии и возмутил сеть

Геннадий Кернес отличился странным заявлением об охваченной коронавирусом Италии, в которой количество жертв от COVID-19 уже превысило 2,5 тысячи человек. Мэр Харькова выдал фразу, что в стране - "одни трупики".

На внеочередной сессии горсовета 18 марта чиновник прокомментировал ситуацию с работой общественного транспорта в городе после введения ограничительных мер из-за карантина и подчеркнул, что вопрос ограничений - жизненно важен.

Напомним, что харьковское метро из-за карантина закрыли 17 марта, и перевозки пассажиров в подземке приостановили до 3 апреля.

"Сейчас метро (закрыто) в трех городах это в Киев, Харьков и Днепр... В Италии работает и метро, и трамвай, все там работает, только там уже никто не ездит. Там одни трупики уже", - сказал Кернес.

На заседании заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отметил, что городские власти связались с руководством предприятий из-за введенных мер.

"Большая проблема у нас заключается в том, что не то, как мы перевезем людей по городу, а как мы доставим огромное количество людей, а в некоторым предприятиях это до 40% живущих в Харьковской области - это слесаря, водители мусоровозов, работники коммунальных предприятий - туда и обратно, в связи с тем, что перевозку из области и обратно с сегодняшнего дня остановлена полностью", - заявил он.

Видео: Кернес рассказал про "одни трупики" в Италии из-за коронавируса

Высказывание Кернеса про "одни трупики" в Италии вызвало в сети возмущение и упреки в цинизме.

Фото: скрин комментариев youtube.com

Как сообщалось, ранее в Харькове проигнорировали ограничения на работу школ и детских садиков, введенные Кабмином с 12 марта по причине карантина. Кернес заявил, родителям будет некуда деть своих детей на время трехнедельного карантина. После этой скандальной ситуации - 13-го - прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении местных чиновников, и в тот же день в Харьковской мэрии заявили, что в городе будут закрыты все учебные заведения - согласно требованиям.

Напомним, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.