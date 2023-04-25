Яке свято у церкві 25 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Історія святого Василя

Василь сповідник жив у VIII столітті за імператора Лева Ісавра і був єпископом міста Парія. Він був відомий, як затятий захисник християнства, прославився своїм доброчесним і благочестивим життям.

Коли з'явилися борці з іконами, він заступився за свою єпархію. Не дозволяв язичникам діяти у ній і не підписав дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали і він провів значну частину свого життя в поневіряннях, поневіряннях і злиднях. Так і не погодившись вести якісь діалоги з іконоборцями, незабаром помер і відійшов у інший світ.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то у цей день пишуть пращури.

Важливі прикмети 25 квітня

Якщо сьогодні йде дощ - початок травня також буде дощовим;

Якщо вранці холодний і сухий день - літо буде посушливим;

Якщо береза дає багато соку – чекайте багато дощів влітку;

Якщо ллє дощ та світить сонце 25 квітня – до багатого врожаю.

Що не можна робити на Василя

Проклинати чи бажати комусь зла.

Заборонено викидати торішні гілочки верби – це на жаль. Натомість їх потрібно спалити.

Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, збиранням, пранням.

Приготування приготуйте заздалегідь, оскільки кухонні турботи теж заборонені.

Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.