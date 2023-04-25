Яке свято у церкві 25 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела
25 квітня православна церква згадує святого Василя. У народі дата називається Василь-парильник.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
Історія святого Василя
Василь сповідник жив у VIII столітті за імператора Лева Ісавра і був єпископом міста Парія. Він був відомий, як затятий захисник християнства, прославився своїм доброчесним і благочестивим життям.
Коли з'явилися борці з іконами, він заступився за свою єпархію. Не дозволяв язичникам діяти у ній і не підписав дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали і він провів значну частину свого життя в поневіряннях, поневіряннях і злиднях. Так і не погодившись вести якісь діалоги з іконоборцями, незабаром помер і відійшов у інший світ.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то у цей день пишуть пращури.
Важливі прикмети 25 квітня
- Якщо сьогодні йде дощ - початок травня також буде дощовим;
- Якщо вранці холодний і сухий день - літо буде посушливим;
- Якщо береза дає багато соку – чекайте багато дощів влітку;
- Якщо ллє дощ та світить сонце 25 квітня – до багатого врожаю.
Що не можна робити на Василя
- Проклинати чи бажати комусь зла.
- Заборонено викидати торішні гілочки верби – це на жаль. Натомість їх потрібно спалити.
- Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, збиранням, пранням.
- Приготування приготуйте заздалегідь, оскільки кухонні турботи теж заборонені.
Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.
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