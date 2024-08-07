Яке свято сьогодні: чому не можна ображати лелек, прикмети 7 серпня
Сьогодні, 7 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного мученика Дометія Персянина та преподобного Пимена Постника, ігумена Печерського за новим церковним календарем.
У народі цей день називають святом Марини-Пімени.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Дометій Персянин
Преподобний Дометій жив у IV столітті та був родом з Персії. Він став християнином завдяки Уару, залишив Персію й оселився в Нізібії, де прийняв хрещення і постригся в чернечий чин. Через заздрість в монастирі він пішов до іншого монастиря під керівництвом аскета Нурвела, який багато років жив у суворих умовах.
Дометій став дияконом, але коли йому пропонували стати священником, він вирушив у пустелю в Сирії. Там він жив у печері з учнями, терпів спеку і холод і допомагав людям. Про нього стало відомо, і багато людей приходили за зціленням. Коли імператор Юліан Відступник прийшов у цей регіон, його солдати знайшли Дометія і його учнів і забили їх камінням у 363 році.
Печерський ігумен Пимен Посник
Жив у XI столітті і був відомий своїм строгим аскетизмом і смиренням. З юних років страждаючи від важких хвороб, він довго молився, щоб Господь не знімав його хвороби і щоб він міг прийняти монашеский постриг.
Після того, як Пимен був прийнятий до монастиря, він провів багато років у важких стражданнях, які переносив з великою радостю. Навіть коли його залишали без їжі та води, він не виявляв жодного нарікання. Його життя було наповнене молитвами і зціленням, він зцілив брата-монаха і навчив його, що хворі і ті, хто служить їм, отримують однакову нагороду.
Після тривалих страждань і молитв, за три дні до своєї смерті, як було передбачено ангелами, Пимен одужав. Він попрощався з братією, прийняв Святі Тайни і сам приготував місце для свого поховання. Після його смерті братія підтвердила його пророчі слова про те, як слід поховати монахів. У день його кончини над трапезою з'явилися три вогненні стовпи.
Пимен постник, ігумен Печерський, ікона XIX ст. (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 7 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Ображати птахів, особливо лелек
- Виходити на вулицю після заходу сонця
- Планувати майбутнє чи якісь справи.
Наші предки вважали, що побачити лелек у небі цього дня - це гарний знак, який віщує міцне здоров’я та багатий урожай. Якщо в цей момент у вашій кишені лежать гроші, то це також передбачає достаток і фінансовий добробут.
Якщо сьогодні хтось буде ображати лелек і тим паче шкодити їм - у його дім прийдуть хвороби та нещастя.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Яскравий схід сонця - після обіду задощить
- Ввечері на небі з’явилася веселка - буде тепло
- Зранку замерзла роса на траві - зима буде морозною
- Ранковий туман швидко розсіявся - до гарної погоди
- Лелеки почали відлітати до теплих країв - осінь буде холодною
- Сховалися павуки - погода скоро поміняється в погану сторону.
Наші пращури святкували день Марини-Пімени. Назва походить від мученика Марина Кесарійського, якого було страчено у III столітті. Також свято має інші назви: Анна Літня, Анна Зимовказівниця, Маринин день, Холодниця. Вважають, що це останній день літа, назавтра вже пануватиме осінь.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День професійного оратора
- День збирання зірок
- День безглуздої упаковки
- День маяка.
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.