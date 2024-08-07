Яке свято сьогодні: чому не можна ображати лелек, прикмети 7 серпня

Святий Дометій Персянин

Преподобний Дометій жив у IV столітті та був родом з Персії. Він став християнином завдяки Уару, залишив Персію й оселився в Нізібії, де прийняв хрещення і постригся в чернечий чин. Через заздрість в монастирі він пішов до іншого монастиря під керівництвом аскета Нурвела, який багато років жив у суворих умовах.

Дометій став дияконом, але коли йому пропонували стати священником, він вирушив у пустелю в Сирії. Там він жив у печері з учнями, терпів спеку і холод і допомагав людям. Про нього стало відомо, і багато людей приходили за зціленням. Коли імператор Юліан Відступник прийшов у цей регіон, його солдати знайшли Дометія і його учнів і забили їх камінням у 363 році.

Печерський ігумен Пимен Посник

Жив у XI столітті і був відомий своїм строгим аскетизмом і смиренням. З юних років страждаючи від важких хвороб, він довго молився, щоб Господь не знімав його хвороби і щоб він міг прийняти монашеский постриг.

Після того, як Пимен був прийнятий до монастиря, він провів багато років у важких стражданнях, які переносив з великою радостю. Навіть коли його залишали без їжі та води, він не виявляв жодного нарікання. Його життя було наповнене молитвами і зціленням, він зцілив брата-монаха і навчив його, що хворі і ті, хто служить їм, отримують однакову нагороду.

Після тривалих страждань і молитв, за три дні до своєї смерті, як було передбачено ангелами, Пимен одужав. Він попрощався з братією, прийняв Святі Тайни і сам приготував місце для свого поховання. Після його смерті братія підтвердила його пророчі слова про те, як слід поховати монахів. У день його кончини над трапезою з'явилися три вогненні стовпи.

Пимен постник, ігумен Печерський, ікона XIX ст. (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 7 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Ображати птахів, особливо лелек

Виходити на вулицю після заходу сонця

Планувати майбутнє чи якісь справи.

Наші предки вважали, що побачити лелек у небі цього дня - це гарний знак, який віщує міцне здоров’я та багатий урожай. Якщо в цей момент у вашій кишені лежать гроші, то це також передбачає достаток і фінансовий добробут.

Якщо сьогодні хтось буде ображати лелек і тим паче шкодити їм - у його дім прийдуть хвороби та нещастя.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яскравий схід сонця - після обіду задощить

Ввечері на небі з’явилася веселка - буде тепло

Зранку замерзла роса на траві - зима буде морозною

Ранковий туман швидко розсіявся - до гарної погоди

Лелеки почали відлітати до теплих країв - осінь буде холодною

Сховалися павуки - погода скоро поміняється в погану сторону.

Наші пращури святкували день Марини-Пімени. Назва походить від мученика Марина Кесарійського, якого було страчено у III столітті. Також свято має інші назви: Анна Літня, Анна Зимовказівниця, Маринин день, Холодниця. Вважають, що це останній день літа, назавтра вже пануватиме осінь.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: