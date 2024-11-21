Якби все було інакше. Які фільми та серіали про альтернативну історію світу варто подивитися

А що якби історія була не такою, якою ми її знаємо і пам'ятаємо, а склалася б зовсім інакше? Якщо готові справді уявити подібний сценарій, візьміть собі до уваги наступні, у тому числі й науково-фантастичні, стрічки, де висвітлюється тема альтернативного розвитку подій.

Детальніше про такі фільми - у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

"Людина у високому замку"

Серіал розповідає про альтернативний сценарій, де Третій Рейх і Японія перемагають у Другій світовій війні. Він заснований на романі Філіпа К. Діка. У центрі сюжету - персонажі та події, які показують паралельну реальність, у якій війна закінчується зовсім інакше.

"Люди Ікс: Дні минулого майбутнього"

Тут майбутнє захоплене роботами-мисливцями - Вартовими, які знищують мутантів і людей, що підтримують їх. Аби змінити історію, Люди Ікс посилають Росомаху в минуле, щоб зупинити події та запобігти створенню Вартових.

"Батьківщина"

У світі, де Гітлер перемагає, у 1964 році Європа залишається під контролем нацистів. Детектив береться розслідувати серію вбивств, які виявляються частиною великої змови. Ця ситуація може викрити жахливі секрети тодішнього режиму.

"Безславні виродки"

Тут група єврейських солдатів у часи Другої світової війни придумує план вбивства нацистських лідерів. Сюжет також розповідає історію власниці кінотеатру, яка теж хоче здійснити акт помсти. Фінал стає шокуючим прикладом того, як альтернативна історія може перевернути звичний хід подій.

"Чоловік за роялем" (Піаніст)

Стрічка демонструє можливі події у світі, де альтернативні рішення і дії змінюють історичну правду. Головний герой - єврейський музикант Владислав Шпільман - намагається вижити у часи окупації Варшави.