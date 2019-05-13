Есть в каждом дворе: украинцев предупредили о серьезной опасности

Коллаж РБК-Украина

Экологи требуют запретить скульптуры из автомобильных шин

Старые покрышки вреднее выхлопных газов. К такому выводу пришли ученые Международного агентства по изучению раковых заболеваний. Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Резиновые скульптуры в процессе распада загрязняют воду, воздух и почву. В их составе более 120 вреднейших химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами, которые повышают вероятность возникновения злокачественных опухолей.

В украинских дворах до сих пор можно встретить подобные инсталяции, которые даже получили собственное название - ЖЭК-арт. Отмечается, что основные признаки ЖЭК-арта - это выбеленный бордюр, выбеленные деревья, клумбы из шин и лебеди.

На вредность покрышек от автомобилей давно обратили внимание не только экологи, но и скульпторы. Так южнокорейский скульптор Чжи Ен Хо из старых шин создает сказочных и очень реалистичных животных. А серия скульптур "Мутанты", по замыслу автора, демонстрирует то, что с человеком может сделать природа, если продолжить ее уничтожать.

Напомним, что онкологию можно вылечить, если обнаружить заболевание на ранних стадиях. Для того, чтобы не упустить начало развития и прогрессирования недуга, врачи настоятельно рекомендуют провериться.

Ранее мы писали, что государство полностью покрывает стоимость лечения ряда серьезных болезней.

Также мы писали о том, что каждый год более 400 тысяч украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней. Также много людей болеют онкологией и другими серьезными заболеваниями. Врачи подчеркивают: в большинстве случаев эти болезни можно предотвратить или же вылечить на ранних стадиях.