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Каталась на тюбинге и получила жуткие травмы: в Харькове женщина впала в кому

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Харьков, Пятница 21 января 2022 11:08
Каталась на тюбинге и получила жуткие травмы: в Харькове женщина впала в кому Женщина впала в кому после посещения горки для тюбинга (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Харькове 45-летняя женщина получила жуткие травмы во время спуска на тюбинге. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, и сейчас пострадавшая находится в коме. Прогнозов медики пока не дают.

Детали рассказали в сюжете ТСН.

Как рассказали очевидцы, женщина во время спуска на местной горке для тюбинга не справилась с управлением и вылетела в сугроб. К несчастью, следом за ней ехал мужчина на надувных санках, который упал на нее сверху.

Женщину немедленно госпитализировали. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и сейчас она находится в реанимации, в коме. Медики пока никаких прогнозов не дают.

Семья пострадавшей потратила на лечение уже больше 10 тысяч гривен. Они надеялись на компенсацию от частного лыжного комплекса, но там на связь не выходят.

Мало того, оказалось, что горка с тюбингом никому не принадлежит по документам. Претензии лыжный комплекс не принимает, а на входе стоит памятка для посетителей о том, что люди тут катаются на свой страх и риск.

В будке у входа на горку сидит менеджер, который управляет прокатом. Он честно признается, что аптечка у него есть, а вот помощь оказывать он не умеет.

В прокуратуре уже открыли уголовное производство и сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

В Харькове женщина попала в реанимацию после посещения лыжного спуска

Напомним, ранее мы писали о том, что на горнолыжном курорте погиб один из самых красивых французских актеров Гаспар Ульель.

А также рассказывали о том, что в Днепре мужчина погиб во время спуска на санках вместе с сыном.

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