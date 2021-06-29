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Эти каши нельзя есть на завтрак: убивают здоровье

Новина українською →
Вторник 29 июня 2021 08:29
Эти каши нельзя есть на завтрак: убивают здоровье Какие каши нельзя есть на утро (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вопреки мнению, что на завтрак нужно есть овсяную кашу - этого делать не стоит.

Каких каш лучше избегать на завтрак - читайте ниже в нашем материале.

Первое правило - ограничьте продукты, богатые глютеном. Глютен довольно сложно переваривается, для его обработки человек должен обладать на сто процентов здоровым пищеварением. Если глютен поступает в организм в избытке, то это может вызвать раздражение кишечных ворсинок и повлиять на процесс переваривания пищи в целом.

К кашам с глютеном относятся:

  • пшеница,
  • рожь
  • овес
  • перловка
  • манка

Если вы так любите каши на утро - то лучше варите рисовую, гречневую, кукурузную и пшенную.

Очень важный момент

Не добавляйте в кашу сахар! Старайтесь использовать его заменители, фрукты или сухофрукты - они придадут каше вкус и не причинят вреда организму. Фрукты, в отличие от хлопьев, содержат много витаминов, полезные свойства которых исчезают при термообработке. Поэтому лучше не варить их вместе с крупой, а выложить на тарелку, залить горячей кашей и оставить на 5 минут. Также можно использовать мед.

Не забывайте добавлять к кашам на завтрак источник белка. Он даст сытость.

Как мы ранее писали, нутрициолог назвала топ быстрых, полезных и вкусных завтраков для всей семьи.

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