Каша - как клей: в сети появилось видео, как якобы кормят нацгвардейцев
В сети появилось видео, на котором якобы показывают, какой кашей кормят бойцов в военной части 3033 Национальной гвардии Украины в Заопрожской области.
Видео каши, которая похожа на клей, опубликовало сообщество "Підслухано НГУ" в Instagram.
На нем видно, как на кухне каша лежит на алюминиевой тарелке, которую всячески трясут и пытаются вытряхнуть ее содержимое, но ничего не получается.
Каша держится на тарелке даже, когда ее подбрасывают в воздух, где она несколько раз перекручивается. И только после жесткой встряски ее удалось вывалить на стол из тарелки.
На втором видео показали, как на кухне ползает таракан.
Интересно, что ранее был снят сюжет, в котором показывали, как кормят нацгвардейцев военной части 3033. На этом видео виден разнообразный рацион военных. Единственное, что сюжет был снят в 2019 году, и, возможно, что-то уже изменилось.
На видео говорится, что к приготовлению пищи для военных допускают только тех поваров, у кого есть медицинская книжка с пройденным медобследованием.
Повар-инструктор Альбина Ряскина говорит, что всегда стараются, чтобы еда в тарелках военных была сытной и вкусной.
"Они должны расти здоровыми и питаться здорово для этого", - отметила девушка.
В военну часть 3033 поставляются различные продукты, из которых и готовят блюда. При этом военнослужащие могут выбрать блюда из двух меню.
Нацгвардейцам дают бананы, мандарины, апельсины, рыбу, мясо и т.д. На церковные праздники давали даже кутью с медом.
Напомним, в школах Львовской области в столовой унижают детей-льготников.
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