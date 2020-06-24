В Карпатах под женщиной с детьми разошлась дорога: жуткое видео

В сети показали обвал дороги в Карпатах (коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео разрушения дороги над людьми в Карпатах

Сильные ливни на западе Украины наделали много беды. В результате осадков реки вышли из берегов и образовалось наводнение. Оно подтопило 4,5 тыс. домов, разрушило 90 мостов и повредило 427 км автодорог. С зоны подтопления эвакуированы почти 800 человек, погибло 3 человека. В сети появилось видео, как в Яремче под женщиной с детьми ушла дорога.

Видео опубликовала на странице в Facebook Иванна Додяк.

"Родители решили себе погулять с детьми сейчас. Где разум? Будьте осторожны, не ходите сами, а тем более с детьми, чтобы снять видео или фото и выложить в соцсети!!!" – написала Иванна Додяк .

Женщине и двум детям удалось спастись в последнюю секунду. Изначально они шли по дороге, которая уже дала трещину в нескольких местах. Кое-где дорога сползла в бушующую реку.

В тот момент, когда женщина с детьми шла по нему, начался очередной обвал. Люди быстро успели перепрыгнуть на еще твердую землю и в тот же миг асфальт за ними пошел под воду.

"Мама мне страшно", - кричит на видео ребенок.

В Яремче под людьми обвалилась дорога (видео: YouTube)

24 июня из-за опасной ситуации в округе в Ивано-Франковскую область вылетел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Синоптики сообщают, что 24 июня на Прикарпатье дожди с грозами не прекратятся.

Как мы ранее писали, в Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро.

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Автор: Людмила Жукова