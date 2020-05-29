Карантин закончился не для всех: в Минздраве сделали заявление

Карантин в Украине (Фото: РБК-Украина)

Строгий карантин закончился для многих граждан Украины, кроме одной категории

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продолжили до 22 июня. Однако правительство ввело так называемый адаптивный карантин, при котором строгие ограничения были сняты. С 1 июня планируют запустить железнодорожный транспорт, во многих городах начали курсировать автобусы и метро. Большинство украинцев смогли выйти на работу.

Однако в Минздраве назвали категорию украинцев, для которых строгие ограничения снимать не стали. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 29 мая, лицам старше 60 лет по-прежнему не рекомендуется выходить на работу и по возможности соблюдать режим самоизоляции. Он добавил, что исключения составляют только работники критической инфраструктуры и органов власти.

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции", - сказал министр здравоохранения Украины.

Брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 29 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове решили продлить строгий карантин до 1 июня.

А также рассказывали о том, что в Украине после карантина разрешили открыть бассейны и спортзалы, но с условиями.

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Автор: Анна Шиканова