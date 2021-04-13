Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режиме
Карантин в Киеве усилили 20 марта. В результате ограничений запрещена работа заведений общественного питания внутри, им разрешена работа только на вынос и доставку. Но, как оказалось, это правило не для всех. Некоторые рестораны решили работать в обычном режиме и продолжать зарабатывать деньги.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.
Так, отмечается, что как минимум четыре ресторана в столице работали, как и до карантина. После обнаружения этого факта - заведения закрыли.
Злостными нарушителями оказались такие заведения, как:
- Ресторан-пиццерия Mister Cat (пр-кт Голосеевский, 132)
- Ресторан Passenger gastro bar (ул. Саксаганского, 33/35)
- Ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (ул. Большая Васильковская, 48)
- Ресторан Shah-Plov (ул. Антоновича, 72).
В Киеве рестораны грубо нарушали карантин (фото: dtp.kiev.ua)
Судя по фото, в этих ресторанах клиентов обслуживали внутри, как и прежде. В комментариях жители Киева отметили, что таких ресторанов-нарушителей в Киеве намного больше.
- Не смешите. Я могу назвать сотню кафе, ресторанов, ночных клубов, спорт залов, фитнес студий и.т.д.которые работают и принимают гостей в локдаун, но не буду ибо х*ень полная ваш карантин и ваши ограничения. Выйдите на выходных в любой парк Киева и на набережную.
- Сегодня они закрыли, а завтра они опять будут работать. На Гидпопарке, через день закрывают.
- А у Велюр то з дворика зайти поїсти і випити не проблема зовсім.
Как мы ранее писали, в Виннице полиция пресекла работу ресторана и возбудила уголовное дело за нарушение карантина. В ресторане устроили дискотеку с участием десятков посетителей.