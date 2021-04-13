Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режиме

Карантин в Киеве усилили 20 марта. В результате ограничений запрещена работа заведений общественного питания внутри, им разрешена работа только на вынос и доставку. Но, как оказалось, это правило не для всех. Некоторые рестораны решили работать в обычном режиме и продолжать зарабатывать деньги.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.

Так, отмечается, что как минимум четыре ресторана в столице работали, как и до карантина. После обнаружения этого факта - заведения закрыли.

Злостными нарушителями оказались такие заведения, как:

Ресторан-пиццерия Mister Cat (пр-кт Голосеевский, 132)

Ресторан Passenger gastro bar (ул. Саксаганского, 33/35)

Ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (ул. Большая Васильковская, 48)

Ресторан Shah-Plov (ул. Антоновича, 72).

В Киеве рестораны грубо нарушали карантин (фото: dtp.kiev.ua)

Судя по фото, в этих ресторанах клиентов обслуживали внутри, как и прежде. В комментариях жители Киева отметили, что таких ресторанов-нарушителей в Киеве намного больше.