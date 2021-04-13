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Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режиме

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 08:31
Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режиме Фото: в Киеве несколько ресторанов нарушали карантин (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Киеве усилили 20 марта. В результате ограничений запрещена работа заведений общественного питания внутри, им разрешена работа только на вынос и доставку. Но, как оказалось, это правило не для всех. Некоторые рестораны решили работать в обычном режиме и продолжать зарабатывать деньги.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.

Так, отмечается, что как минимум четыре ресторана в столице работали, как и до карантина. После обнаружения этого факта - заведения закрыли.

Злостными нарушителями оказались такие заведения, как:

  • Ресторан-пиццерия Mister Cat (пр-кт Голосеевский, 132)
  • Ресторан Passenger gastro bar (ул. Саксаганского, 33/35)
  • Ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (ул. Большая Васильковская, 48)
  • Ресторан Shah-Plov (ул. Антоновича, 72).

Карантин не для всех: в Киеве несколько ресторанов работали в обычном режимеВ Киеве рестораны грубо нарушали карантин (фото: dtp.kiev.ua)

Судя по фото, в этих ресторанах клиентов обслуживали внутри, как и прежде. В комментариях жители Киева отметили, что таких ресторанов-нарушителей в Киеве намного больше.

  • Не смешите. Я могу назвать сотню кафе, ресторанов, ночных клубов, спорт залов, фитнес студий и.т.д.которые работают и принимают гостей в локдаун, но не буду ибо х*ень полная ваш карантин и ваши ограничения. Выйдите на выходных в любой парк Киева и на набережную.
  • Сегодня они закрыли, а завтра они опять будут работать. На Гидпопарке, через день закрывают.
  • А у Велюр то з дворика зайти поїсти і випити не проблема зовсім.

Как мы ранее писали, в Виннице полиция пресекла работу ресторана и возбудила уголовное дело за нарушение карантина. В ресторане устроили дискотеку с участием десятков посетителей.

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