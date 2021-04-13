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Карантин не для всіх: у Києві кілька ресторанів працювали в звичайному режимі

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 08:31
Карантин не для всіх: у Києві кілька ресторанів працювали в звичайному режимі Фото: у Києві кілька ресторанів порушували карантин (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Карантин у Києві посилили 20 березня. У результаті обмежень заборонена робота закладів громадського харчування всередині, їм дозволена робота тільки на винос і доставку. Але, як виявилося, це правило не для всіх. Деякі ресторани вирішили працювати в звичайному режимі і продовжувати заробляти гроші.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.

Так, зазначається, що як мінімум чотири ресторани в столиці працювали, як і до карантину. Після виявлення цього факту - заклади закрили.

Злісними порушниками виявилися такі заклади, як:

  • Ресторан-піцерія Mister Cat (пр-т Голосіївський, 132)
  • Ресторан Passenger gastro bar (вул. Саксаганського, 33/35)
  • Ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (вул. Велика Васильківська, 48)
  • Ресторан Shah-Plov (вул.. Антоновича, 72).

Карантин не для всіх: у Києві кілька ресторанів працювали в звичайному режиміУ Києві ресторани грубо порушували карантин (фото: dtp.kiev.ua)

Судячи з фото, в цих ресторанах клієнтів обслуговували всередині, як і раніше. В коментарях жителі Києва зазначили, що таких ресторанів-порушників в Києві набагато більше.

  • Не смішіть. Я можу назвати сотню кафе, ресторанів, нічних клубів, спорт залів, фітнес студій і. т. д. які працюють і приймають гостей у локдаун, але не буду бо х*ень повна ваш карантин і ваші обмеження. Вийдіть на вихідних у будь-який парк Києва і на набережну.
  • Сьогодні вони закрили, а завтра вони знову будуть працювати. На Гидпопарке, через день закривають.
  • А у Велюр то з дворика зайти поїсти і випити не проблема зовсім.

Як ми раніше писали, у Вінниці поліція припинила роботу ресторана і порушила кримінальну справу за порушення карантину. У ресторані влаштували дискотеку за участю десятків відвідувачів.

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