Карантин не для всіх: у Києві кілька ресторанів працювали в звичайному режимі
Карантин у Києві посилили 20 березня. У результаті обмежень заборонена робота закладів громадського харчування всередині, їм дозволена робота тільки на винос і доставку. Але, як виявилося, це правило не для всіх. Деякі ресторани вирішили працювати в звичайному режимі і продовжувати заробляти гроші.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.
Так, зазначається, що як мінімум чотири ресторани в столиці працювали, як і до карантину. Після виявлення цього факту - заклади закрили.
Злісними порушниками виявилися такі заклади, як:
- Ресторан-піцерія Mister Cat (пр-т Голосіївський, 132)
- Ресторан Passenger gastro bar (вул. Саксаганського, 33/35)
- Ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (вул. Велика Васильківська, 48)
- Ресторан Shah-Plov (вул.. Антоновича, 72).
У Києві ресторани грубо порушували карантин (фото: dtp.kiev.ua)
Судячи з фото, в цих ресторанах клієнтів обслуговували всередині, як і раніше. В коментарях жителі Києва зазначили, що таких ресторанів-порушників в Києві набагато більше.
- Не смішіть. Я можу назвати сотню кафе, ресторанів, нічних клубів, спорт залів, фітнес студій і. т. д. які працюють і приймають гостей у локдаун, але не буду бо х*ень повна ваш карантин і ваші обмеження. Вийдіть на вихідних у будь-який парк Києва і на набережну.
- Сьогодні вони закрили, а завтра вони знову будуть працювати. На Гидпопарке, через день закривають.
- А у Велюр то з дворика зайти поїсти і випити не проблема зовсім.
Як ми раніше писали, у Вінниці поліція припинила роботу ресторана і порушила кримінальну справу за порушення карантину. У ресторані влаштували дискотеку за участю десятків відвідувачів.