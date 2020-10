Канал "Украина" заявил о пиратском поведении "1+1"

Шоу The Masked Singer (gala.de)

ТРК "Украина" подает в суд из-за подделки формата

ТРК "Украина" подаст в суд на "1+1" за пиратское поведение - подделку формата шоу The Masked Singer, права на которое приобрел телеканал. Об этом сообщается в заявлении телеканала на его официальном сайте.

В частности в компании сообщили, что 3 октября 2020 в 20:20 в эфире телеканала "1+1" вышла программа "Маскарад", в которой использованы все ключевые форматные элементы всемирно известного формата The Masked Singer, права на адаптацию которого телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

"ООО "ТРК "Украина", как правообладатель формата The Masked Singer на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала "1+1" в отношении формата The Masked Singer нарушает права и законные интересы телеканала "Украина". Вопрос о нарушении прав ООО "ТРК "Украина" будет передан в суд. Также телеканал "Украина" обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", - говорится в заявлении телеканала.

Телеканал призвал действующего Министра культуры и информационной политики Украины, почетного президента и многолетнего руководителя группы "1+1 Медиа" Александра Ткаченко выразить свою публичную позицию относительно действий телеканала "1+1" по подделке формата и последствий, которые эти действия будут иметь для международного имиджа страны.

Напомним, за покупку у компании Fremantle прав на адаптацию всемирно известного формата "The Masked Singer" в Украине соревновались три крупные телеканалы - "Украина", "1+1" и СТБ. Победу в этом соревновании получил телеканал "Украина", который приобрел права в апреле 2020 года.

В то же время, еще на этапе анонсирования шоу компания Fremаntle выражала опасения относительно возможной подделки каналом "1+1" формата "The Masked Singer" и обращалась к "1+1 медиа" с официальным запросом об особенностях шоу, которое планирует производить "1+1". В ответ на эти опасения канал "1+1" заверил, что готовит продукт по иному формату.