С какими заболеваниями не будут призывать в армию во время военного положения: список

Мобилизация в Украине продлена до 23 августа 2022 года. Сейчас продолжают призывать украинцев, которые попадают под первую и вторую волну мобилизации. Существуют исключения по мобилизации - по состоянию здоровья, семейные обстоятельства, бронь на предприятиях и многие другие.

С какими заболеваниями не будут призывать в армию во время военного положения - читайте ниже.

В Украине продолжается мобилизация граждан и она продлена до 23 августа. Сейчас призывают военных с опытом в зоне боевых действий, резервистов, бывших военнослужащих, ветеранов, а также тех, кто проходил военную службу до 2014 года или служили по контракту.

Еще на военную службу набирают добровольцев, которые пришли в военкомат с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

С какими заболеваниями не призывают в армию

Согласно закону "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", от призыва и военной службы освобождены те, у кого отсутствует конечность, есть слепота, глухота, умственная отсталость и шизофрения.

Заболевания глаз

От службы могут освободить при заболеваниях органов зрения: анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, которые сопровождаются нарушением двигательных или зрительных функций.

Если патология сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функцией зрительного аппарата, то лицо считается годным к службе в армии.

При прогрессирующем снижения зрения, отслоении или разрыве сетчатки, глаукоме обоих глаз, стойком параличе двигательных мышц глазного яблока и в сопровождении диплопии, отсутствии глазного яблока и при этом острота зрения второго глаза ниже 0,3 диоптрии или же острота зрения на обоих глазах ниже 0,2 диоптрии - к военной службе не пригодны.

При близорукости и дальнозоркости одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрии или есть астигматизм с разницей рефракции в двух основных меридианах выше 6,0 диоптрии, снижение остроты зрения одного глаза менее 0,1 или глаз совсем не видит - также призывать не будут.

Органы слуха

Не будут мобилизовать людей со стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемотой, которые имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения и сопровождаются симптомами болезни Меньера.

Расстройства психики

Непригодными для военной службы считаются люди со стойкими расстройствами психики - шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями, лица с тяжелой формой умственной отсталости. В остальных случаях нужно решение ВЛК.

Туберкулез

Если диагноз был поставлен в мирное время - к призыву не подлежит. Но, если было пройдено лечение, то по решению ВЛК могут призвать в военное время.

Онкология

Люди с онкологическими заболеваниями, которым установлен неизлечимый диагноз, не могут быть призваны в армию.

При онкологии в анамнезе или при заболевании в устойчивой ремиссии или медленно прогрессирующей патологии - могут быть признаны ограниченно пригодными в военное время.

Если были обнаружены доброкачественные образования, которые нарушают работу организма - не подходят для мобилизации.

Если пройдены хирургическое лечение или лучевая терапия - временно не пригодны для службы в армии.

Инфекционные заболевания

В военное время ограниченно пригодными могут быть лица с такими заболеваниями:

Кишечные инфекционные поражения

Бактериальные зоонозы

Вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы

Вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых

Гельминтозы

Педикулез

Заболевания, которые передаются половым путем

В мирное время к службе в армии считаются непригодными те, у кого есть врожденная или приобретенная форма сифилиса. В военное время возможность прохождения службы решается индивидуально.

В ВСУ не возьмут тех, у кого есть гонококковая, трихомонадная инфекция, другие заболевания ЗППП. Однако после полного излечения могут в армию призвать.

ВИЧ

Носители вируса иммунодефицита с бессимптомным течением могут быть признаны ограниченно пригодными к службе в армии.

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и других сопутствующих заболеваний - не пригодны к военной службе.

Болезни крови

Непригодны для военной службы в мирное и военное время:

Сердечная недостаточность II-Б-III степени

Гипертония III степени

Ишемическая болезнь сердца, которая ассоциирована с сердечной недостаточностью

Инфаркт головного мозга

Инсульт

Стеноз

Тромбоз

Аневризма прецеребральной, базилярной, сонной, позвоночной артерий или аорты

Церебральная форма атеросклероза с тяжелыми нарушениями функций

Тяжелые последствия флебита, тромбофлебита, эмболии

Варикозное расширение вен на нижних конечностях, в области пищевода, яичек, мошонки, органов таза

Неспецифическое варикозное расширение вен

Дыхательная система

Хроническая форма бронхита и пневмонии

Средостение или тяжелая форма бронхиальной астмы

Болезни нервной системы

В армию не будут призывать с острой формой менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита. Также от службы будут освобождены при внутричерепном или внутрипозвоночном абсцессе, системной атрофией, дегенеративной патологии, церебральной формой паралича, паралитическим синдромом, болезнью Паркинсона, язового аппарата, миопатией, дорсалгией, радикулитопатией, цервиклгией, ишиасом, люмбаго.

Освобождены от службы в военное время люди с эпилепсией, эпилептическим синдромом, эпилептическими статусом, мигренями, расстройствами сна при систематических обострениях.

Мочеполовая система

Не будут призывать в армию людей, у которых есть:

тяжелый нефротический синдром

хронический интерстициальный нефрит

острый пиелит, пиелонефрит

тубулоинтерстициальный нефрит

хронический первичный пиелонефрит

нефропатию, почечную недостаточность

гидронефроз

пионефир

В этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.

Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным к прохождению службы в военное время.

Эндокринная система

Если расстройства эндокринной системы сопровождаются расстройством питания или нарушением обмена веществ - то такие призывники считаются ограниченно пригодными.

Заболевания костей

Тяжелая форма артрита, артроза

Ревматоидный васкулит

Болезнь Стилла

Синдром Фелти

Псориатическая или энтеропатическая артропатия

Ревматоидный бурсит

Подагра

Узелковый полиартрит

Болезнь Бехчета

Кристаллическая артропия

Выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп

Тяжелая форма плоскостопия

Фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Гепатиты

Не пригодны к военной службе те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов и эти формы плохо поддаются лечению, сопровождаются выраженным нарушением в работе органов и систем. Если нарушения умеренные, то пригодность к службе в военное время определяет ВЛК.

Болезни пищеварительной системы

Непригодны к службе лица с челюстно-лицевыми аномалиями, в том числе и аномалия прикуса, которые сопровождаются нарушением дыхания, обоняния, глотательной, речевой и жевательной функции.

Полностью освобождены от военной службы лица с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, с эзофагитом, гастритом, гастродуоденитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, болезнью Крона, язвенным колитом, кишечной непроходимостью, инфузией, паралитической болезнью, заболеваниями печени, которые сопровождаются серьезными нарушениями.