От каких вещей в доме нужно немедленно избавляться, чтобы не притягивать бедность

Практически в каждом доме накапливаются вещи, с которыми хозяевам по той или иной причине жаль расставаться. Однако избавляться от хлама нужно обязательно, так как некоторые предметы начинают накапливать негативную энергетику и вредить своим хозяевам.

Какие вещи нужно немедленно отправить в мусорное ведро – читайте в материале ниже.

Зеркала

Эти предметы обладают магической энергетикой и служат связью с другими мирами. Также зеркала могут влиять на людей, которые проживают в квартире.

Категорически нельзя хранить в доме разбитые, надколотые или треснувшие зеркала. Даже карманные или в шкатулках.

Смотреться в такие зеркала очень опасно – можно быстро притянуть несчастье. Женщинам грозит одиночество или потеря красоты.

Часы

Избавьтесь немедленно от всех часов, которые отработали свой срок и остановились. Эзотерики считают, что такие часы тормозят развитие и всю жизнь человека.

Если часы остановились прямо на глазах – это очень плохая примета. Опустите такие часы на ночь в ведро с водой, а утром – вбрасывайте.

Старые тапочки

Старый и порванные тапочки накапливают негативную энергию и могут поделиться ею со всеми, кто находится в квартире. Избавляйтесь от них как можно быстрее и покупайте новые.

Посуда

Если треснул любимый бабушкин сервиз – не пытайтесь его склеить, отправляйте в мусорное ведро. Любую чашку, стакан или тарелку со сколом – тоже.

Посуда символизирует мир в семье и в доме. Поэтому она должны быть красивой, без дефектов.

Техника

Все приборы, которые уже не подлежат ремонту и оседают в ваших кладовках – притягивают негатив в дом. Если вы решитесь их выбросить – сможете не только освободить место в доме, но и избавиться от неприятностей.

Вещи покойных

Не стоит оставлять на память вещи людей, которых уже с вами нет. Они могут быть пропитаны негативной энергией и при использовании таких вещей может начаться ухудшение здоровья и финансовые проблемы.

Мусор

Избавляйтесь от фантиков, чеков, рекламных проспектов, от визиток в кошельках. Весь этот хлам накапливает ненужную энергию и приводит к запутанности и провалам во всех сферах.