Врачи перечислили коды пищевых добавок, которые вызывают онкологию

Врачи предупредили про вредные пищевые добавки (фото: baomoi.com)

Пищевые добавки могут быть крайне опасными для здоровья

Медики рассказали про пищевые добавки, которые присутствуют во многих промышленных продуктах, и способны провоцировать развитие онкологических болезней.

Не секрет, что в продукты из магазинов добавляют множество "химии" для того, чтобы сделать их красивее, вкуснее, ароматнее, а также продлить срок хранения. Но некоторые из таких искусственных ингредиентов запрещены.

Так, угрозу здоровью несут красители, код которых начинается с цифры "1". Самые опасный из них - Е104 - он является канцерогеном, пишет lenta.ua. Это желтый хинолиновый краситель, и он запрещен на территории США. Медики говорят, что Е104 приводит к аллергии, а также снижению внимания и активности у детей.

Кроме того, опасны такие красители с буквой "Е": 155, 142, 129, 127, 123, 124а, 122, 110 и 102.

А вот среди консервантов (добавок, что продляют срок годности) самыми опасными считаются те, что начинаются на цифру "2". Крайне вредный консервант - борная кислота (Е284) и борная кислота с тетраборатом натрия (Е285).

А вот добавки на цифру "3" дают противоокислительный эффект. Особо опасным называют Е385. Вещество связывает магний и кальций, не позволяя им усваиваться.

Эмульгаторы (делают продукт однородным), способны поддерживать структуру, но также опасны. Они начинаются на цифру "5". И самый вредный - Е512, который может вызвать тошноту и рвоту.

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