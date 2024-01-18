Як їздити взимку на буксирі: водіям дали важливі рекомендації

Буксир - доволі корисний інструмент, який може виручити водіїв під час складних погодних умов взимку. Проте щоб використовувати його ефективно, варто знати базові правила та рекомендації.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: матеріал "Авто 24", витяги з ПДР.

Рекомендації з ПДР

Увімкніть ближнє світло фар на автомобілі, який виконує буксирування. Той, чиє авто буксують, вмикає аварійну сигналізацію. При цьому фари вмикати не варто, щоб не сліпити того, хто буксує. А габарити чи ходові вогні зайвими не будуть.

Інші важливі пункти про буксирування в ПДР такі:

під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год

жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше чотирьох метрів, гнучке - в межах чотирьох-шести метрів

перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів

буксирування забороняється на гнучкому зчепленні під час ожеледиці

для позначення гнучкого зчеплення під час буксирування використовують прапорці чи щитки розміром 200 х 200 мм з нанесеними по діагоналі червоними й білими смугами

Як ефективно буксирувати авто взимку

Взимку дороги дуже часто мокрі чи засніжені, тому якщо ваш автомобіль буксирують увімкніть двірники та омивач, щоб лобове скло залишалося чистим. Однак запам'ятайте, що буксирувати під час ожеледиці суворо заборонено.

Перед тим, як розпочати буксирування, обов'язково домовтеся з іншим водієм про ваші дії. Обговоріть, як швидко їдете чи гальмуєте. Так ви принаймні зможете уникнути втрати часу та можливого зіткнення.

Ще одне важливо правило під час буксирування: утримуйте трос між транспортними засобами натягнутим. Здебільшого за цим повинен стежити той, хто рухається позаду.

Якщо трос "розслабляється", водій позаду повинен пригальмувати. Але в жодному разі не допускайте, аби трос волочився по дорозі.