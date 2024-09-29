Як їсти все що хочеш та худнути. Відкриваємо секрет

Фітнес-гуру Джессі Інхаусп дала всім худнучим головну пораду, яка може дозволити вам насолоджуватися улюбленою їжею без почуття провини та набору ваги.

Як їсти все що хочеш та худнути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gloucestershire Live .

Як втрачати вагу без обмежень у їжі?

Джессі Інхауспе поділилася простим прийомом, як уникнути стрибків рівня цукру в крові.

Споживання продуктів, які призводять до швидкого підвищення рівня глюкози, може викликати реакцію інсуліну, змушуючи організм накопичувати цукор у печінці та перетворювати його надлишки на жир.

Експертка запропонувала методику, яка передбачає зміну порядку споживання їжі, що може згладити рівень глюкози та запобігти накопиченню додаткового жиру.

Вона детально розповіла про свій підхід, зосереджений на "вживанні їжі в правильному порядку.

"Якщо ви їсте інгредієнти в їжі в певному порядку, ви можете зменшити стрибок глюкози в цій їжі до 75 %, не змінюючи кількість або те, що ви їсте. Просто порядок має величезну кількість. вплив на вашу глюкозу", - сказала вона.

В якому порядку вам треба їсти їжу?

Правильний порядок такий: спочатку ви їсте овочі, потім білки та жири, а крохмаль і цукор останніми.

Зазначивши, що багато закладів харчування подають хліб перед основною стравою, вона попередила.

"Дуже важливо не їсти хліб першим, тому що хліб - це крохмаль. Є крохмаль і цукор, і це дві речовини, які перетворюються на глюкозу, коли ми їх перетравлюємо. Отже, коли ми їмо щось, що містить глюкозу, натщесерце, крохмаль розпадається на молекули глюкози у вашому шлунку. Потім він надшвидко потрапляє до вашого кишечника та кровотоку, тому що його ніщо не зупиняє", - повідомила Джессі.

Якщо ви починаєте прийом їжі з клітковини, вона переміщається від вашого шлунка до верхнього відділу кишечника, де утворює "захисну товсту сітчасту оболонку". Ця так звана сітка значно зменшує стрибки глюкози, спричинені їжею, з’їденою пізніше, наприклад макаронними виробами, білим хлібом і газованою водою. Вона уповільнює рух цукру через кишечник, зменшуючи швидкість і ефективність потрапляння цукру в кров.