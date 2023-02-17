Як вибрати справжні шоколадні цукерки, а не хімічну суміш: поради нутриціолога

Шоколад і цукерки з нього люблять і дорослі, і малі. Проте часом може здаватися, що знайти якісні солодощі - місія нездійсненна. Усе через те, що на сучасних виробництвах у цукерки додають купу зайвої хімії.

Про те, як вибрати шоколадні цукерки, розповідає нутриціолог Анастасія Каліга на своїй сторінці в Instagram .

Чому цукерки часто забороняють їсти

Лікар розповідає, що пояснення цьому просте: велика кількість цукру та відсутність поживних речовин. Проте це не означає, що цукор - це "біла смерть".

У ВООЗ рекомендують обмежувати кількість спожитого цукру для дорослих і дітей 10 грамами на день. Наступне обмеження може становити до 25 грамів на день, що приблизно дорівнює шістьом ложкам цукру.

Ці рекомендації є висновками багатьох досліджень, які показували, що надмірна кількість цукру в раціоні призводить до зайвої ваги, розвитку карієсу та загального стану здоров'я всього організму.

Вчені Гарвардського університету виявили, що цукор має певний зв'язок із ризиком смерті від серцево-судинних захворювань.

"Ваша печінка метаболізує цукор, так само як алкоголь, і перетворює харчові вуглеводи в жири. Таким часом це може привести до накопичення жиру, який може перетворитися в жирову хворобу печені. Вона сприяє розвитку діабету, що підвищує серцеві захворювання", - говорить один із дослідників.

Проте виключати шоколадні солодощі з раціону не варто, особливо якщо ви їх любите. Тому що рано чи пізно ви зірветеся та з'їсте їх занадто багато. Тож краще вживати цукерки за бажання та дотримуватися норми.

На що звертати увагу під час вибору солодкого

Трансжири

Це різновид ненасичених жирів, які часто позначають на пакуванні як "частково гідрогенізовані рослинні жири". Іноді виробники їх не позначають взагалі ніяк.

Експерт пише, що трансжири не несуть великої шкоди в помірних кількостях. Проте навіть так їх краще уникати.

Сиропи, фруктоза, патока

Насамперед варто сказати, що ці інгредієнти є абсолютно нормальними, але занадто солодкі. За словами нутриціолога, в її практиці були випадки, коли ці речовини впливали на смакові рецептори дитини. Тоді навіть цукор здавався їй прісним.

Як висновок лікар пояснює, що справа не у складі солодкого, а в його кількості у вашому раціоні.