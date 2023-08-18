Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: правила від психолога

Токсичні люди - це термін, який став досить поширеним в сучасному світі, і відображає особливу категорію людей, які мають негативний вплив на навколишніх. Такі люди здатні зіпсувати атмосферу та взаємини в колективі, родині або інших соціальних групах. Існує декілька характеристик, що визначають токсичних людей.

Негативність та песимізм

Токсичні люди, як правило, завжди бачать в будь-якій ситуації щось погане, і вони готові поділитися своїм негативним поглядом з іншими. Вони можуть зануритися у депресивні думки або жалітися на все, що відбувається навколо, нескінченно живучи в цьому колі негативу.

Егоцентричність

Токсичні люди часто думають лише про себе і свої інтереси. Вони можуть бути занадто самовпевненими, нехтувати думками інших, і навіть використовувати інших для власних цілей, не проявляючи співчуття чи розуміння.

Маніпулятивність

Токсичні люди можуть використовувати різні тактики, щоб змусити інших робити те, що їм потрібно. Вони можуть використовувати обман, шантаж, гроші або інші засоби, щоб отримати бажане, і не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своєї мети.

Недостатнє визнання успіхів інших

Токсичні люди можуть завжди підкреслювати свої досягнення та здобутки, і при цьому ігнорувати або навіть дискредитувати успіхи інших. Вони можуть почувати заздрість і ставити себе вище за інших, часто знижуючи самооцінку у своїх оточуючих.

Відмова брати на себе відповідальність

Токсичні люди можуть шукати кого-небудь, щоб винуватити у своїх невдачах, але ніколи не визнають власних помилок чи недоліків. Вони можуть звинувачувати інших у своїх проблемах, навіть коли це очевидно не відповідає дійсності.

Як спілкуватись з токсичними людьми

Важливо розуміти, що токсичність не є постійною рисою в житті людини. Вона може виникати з різних причин, таких як стрес, особисті проблеми, травматичні досвіди або нездатність ефективно вирішувати конфлікти.

Також важливо зазначити, що намагатися допомогти токсичним людям може бути складним завданням і вимагати професійного підходу, якщо це перетворюється на психологічний чи емоційний вплив на вас або на ваше оточення.

Одним з найкращих рішень для психологічного здоровʼя - є обмеження спілкування з такими людьми. Але, на жаль, не завжди це можливо реалізувати. Якщо цього спілкування уникнути не можливо, тоді варто дотримуватись певних правил для збереження свого психологічного здоровʼя.

Найкращий спосіб вберегти себе - обмежити спілкування із токсичною людиною (фото: Freepik)

10 порад, які допоможуть у спілкуванні з токсичними людьми: