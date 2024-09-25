Як швидко накачати прес без дієт і виснажливих тренувань: поради тренерів
Накачати прес без дієт і виснажливих тренувань - це мрія багатьох українців. Ви маєте розуміти, щоб схуднути у цій зоні вам не потрібні дієти, вам треба створити дефіцит калорій, тобто витрачати більше, ніж споживаєте. Фізична активність та вправи - теж важливі.
Як швидко накачати прес - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Як накачати прес вдома без виснажливих дієт
Щоб скинути живіт, або схуднути у животі, потрібна не тільки дієта, але й вправи для тренування пресу.
1. На відео дивіться, як 10 хвилин можна виконати основні вправи для мязів пресу і частково спини.
Якщо виконувати ці вправи і притримуватись правильного харчування ви швидко побачите результат.
2. Піднімання ніг
Ця проста вправа ефективно зміцнює нижній прес.
Ляжте на підлогу, витягнувши руки і ноги вздовж тіла. Не відриваючи поперек і руки від підлоги, підніміть ноги приблизно на 45 градусів. Ноги повинні залишатися прямими. Спочатку можна виконувати 2 підходи по 10 повторень, а згодом збільшити їх кількість до 30.
Піднімання ніг (фото: old.moz.gov.ua)
3. Скручування
Наступна вправа спрямована на зміцнення верхньої частини живота. Виконуйте її на підлозі. Ляжте, зчепивши руки за головою, а ноги зігніть в колінах.
Далі виконайте так зване скручування верхньою частиною тіла, піднімаючи лопатки від підлоги, при цьому поперек має залишатися на місці. Почніть з 2 підходів по 20 повторень і згодом збільшуйте їх кількість до 30.
Скручування дуже ефективні для пресу (фото: freepik.com)
Ножиці
Базове положення для цієї вправи: спина і стегна притиснуті до підлоги, живіт втягнутий, а руки розташовані вздовж тіла або під попереком. Підніміть ноги на 45 градусів і виконуйте перехресні рухи прямими ногами. Почніть з 2 підходів по 15 повторень.
На основі цієї вправи можна виконати більш складний варіант - одягніть резинку для фітнесу на ноги і розводьте їх в сторони, розтягуючи резинку. Це дає подвійну користь, оскільки ви працюєте як над пресом, так і над ногами. Ефективність цієї вправи оцінили як професійні атлети, так і новачки. Особливість в тому, що вона залучає всі м’язи черевного преса. Динамічна робота під різними кутами зміцнює як прямі, так і косі м’язи живота. Жодна інша вправа не пропонує такої можливості.
Вправа ножиці (Скриншот)
Велосипед
Цінність цієї вправи в її багатоваріантності: ви можете ускладнити або спростити її відповідно до своїх потреб. Окрім очевидного зміцнення і формування преса, вона також допомагає скинути зайву вагу за рахунок прискорення метаболізму та швидшого окиснення жирових клітин.
Вправа для пресу ножиці (Скриншот)
Читайте також 10 найефективніших фітнес-порад чоловікам 50+.
Нагадаємо, що тренер розказав, як визначити, що у вас ожиріння та як цього уникнути.
В матеріалі використані дані з YouTube-каналу Fresh Motion, FitCurves, Shape.com.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.