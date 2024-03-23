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Як шукати дитину, якій ви подаруєте сім’ю: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проекті Фонду Ахметова

Субота 23 березня 2024 17:16
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Як шукати дитину, якій ви подаруєте сім’ю: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проекті Фонду Ахметова Як шукати дитину, якій ви подаруєте сім’ю: поради Тімура та Інни Мірошниченків у проєкті Фонду Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Пошук дитини може стати як найпростішим, так і найбільш складним кроком на шляху до всиновлення: комусь достатньо погляду, щоби одразу прийняти її всім серцем, а комусь для цього знадобляться місяці. Де знайти інформацію про дітей, які шукають родину? Які питання слід поставити собі на цьому кроці?

Розповідає програма "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!" разом із зірковим подружжям Тімуром та Інною Мирошниченко. Допомагає їм тренерка з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання Галина Мазур.

Для Тімура та Інни, які прийняли у сім'ю хлопчика із дитячого будинку, цей етап був одним із найважчих:

"Коли ти бачиш кількість дітей, які чекають на усиновлення, - розумієш всю свою відповідальність", - говорить Тімур.

"Хочеться допомогти всім дітям, але ти усвідомлюєш, що це неможливо", - додає Інна.

Подружжя радить не поспішати та з великою увагою до себе проходити цей етап. Адже дитина - душа і характер, і необережне слово чи вчинок можуть травмувати її та позбавити довіри до людей.

Тімур - український шоумен та актор, ведучий каналу "1+1 Україна", ведучий Нацвідбору на «Євробачення-2024» та конкурсу "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Інна - адвокатка та блогерка.

Відеогайд "Кроки до дитини" - плейлист, який майбутні батьки можуть використовувати в будь-який момент та у будь-якому місці, щоб знайти відповіді на свої питання: https://bit.ly/41UPAqa

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Діти Тимур Мирошниченко
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