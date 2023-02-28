Як самостійно діагностувати інсульт і вчасно надати допомогу (інструкція)

Інсульт - гостре, раптове порушення кровопостачання мозку. Його клітини перестають отримувати кисень і поживні речовини з крові і вже через кілька хвилин починають гинути. Відповідно, чим швидше ви зрозумієте, що потрібна невідкладна допомога, тим краще.

Про це в Instagram розповіла сімейний лікар Олеся Ліва.

Який буває інсульт?

Медики розпізнають два види інсульту: ішемічний (відбувається через блокування судин тромбом) і геморагічний (виникає при розриві судин). Найбільш поширений з них ішемічний інсульт, його діагностують у 80% випадків.

При виникненні інсульту, необхідно терміново звернутися у швидку допомогу і як можна швидше госпіталізувати хворого.

Як самостійно діагностувати інсульт

Раптово виникли слабкість і втрата чутливості в руці, нозі, на обличчі. Ці ознаки найчастіше зустрічаються на одній стороні тіла (правій або лівій).

Порушення мови.

Гостре зниження або втрата зору.

Інтенсивний головний біль, розвивається на тлі повного благополуччя і гарного самопочуття.

Порушення свідомості - характеризується дезорієнтацією в місці і часі, зниження пам'яті.

Нудота і блювота, нестійкість при ходьбі, розлади ковтання.

Тест BE FAST для визначення інсульту

Існує досить простий, але надійний тест для діагностування інсульту в домашніх умовах. В англомовній літературі цей тест називається BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test, що в перекладі означає "Баланс Очі Обличчя Рука Мова Тест".

Суть цього тесту полягає в наступному:

Попросіть людину усміхнутися або показати зуби. При інсульті відбувається помітна асиметрія (кут рота з одного боку "висить").

Попросіть підняти обидві руки вгору, при інсульті це неможливо, одна рука "відстане" від іншої або буде нерухома.

Попросіть сказати просту фразу. При інсульті у людини не виходить чітко і правильно вимовити просту фразу, мова нерозбірлива, невиразна.

При наявності хоча б одного симптому, що свідчить про розвиток інсульту, необхідно терміново викликати швидку допомогу - чим раніше буде надана допомога, тим більше шансів на відновлення.