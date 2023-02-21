Як робота мозку впливає на схуднення: пояснення фітнес-тренера

Мозок керує всіма процесами в організмі. Він подає сигнали для ввімкнення інстинктів самозбереження та самозахисту. І це при тому, що мозок займає всього 2% від загальної маси тіла людини.

Як мозок впливає на втрату зайвої ваги, розповідає фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook .

Чи сприяє розумова праця схудненню

На забезпечення потреб мозку припадає 20% загальних витрат енергії. Це дорівнює тій кількості їжі, яку людина спожила б за десятьох! Або якщо протягом дня ви з'їсте кілька шматків торта, то один із них "забере" мозок, а точніше енергію від цього продукту.

Можна зробити висновок, що якщо мозок споживає та перероблює енергію, то теоретично він спалює калорії. Своєю чергою це може позитивно відбитися на процесі схуднення.

Насправді це поширений міф, який вчені давно розвіяли. Розумова праця ніяким чином не впливає на процес схуднення. Але ж куди діваються ті 20% енергії?

"Він у нашому тілі, як Сонце в сонячній системі. У його обов'язки входить знати все, що відбувається ззовні чи всередині організму, віддавати команди, координувати роботу різних органів твого тіла. Він миттєво реагує на ті чи інші зміни, віддаючи оптимальний "наказ" м'язам рухатися певним чином", - пише фахівець.

Керуючи буквально всіма процесами в організмі, мозок просто потребує великої кількості енергії. Це, зокрема, причина, чому важливо харчуватися збалансовано, а не лише правильно. Для роботи мозку потрібні швидкі вуглеводи та глюкоза.

Чи може мозок заважати схудненню

У 2022 році вчені провели дослідження, в ході якого виявили, що в мозку є група нейронів, яка розгалужується від хребта до жирової тканини.

Під час дослідження вчені заблокували зв'язок між мозком та жировими тканинами. Виявилося, що в разі відключення сенсорних нейронів наш організм запускає в дію симпатичну систему, яка своєю чергою активувала процеси спалювання жиру.

Це означає, що мозок подає сигнал тканинам для спалювання зайвого. Проте це відбуватиметься лише в тому випадку, коли до цього штовхатимуть зовнішні чинники: дефіцит калорій, фізична активність тощо.