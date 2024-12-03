Як реагувати на прокльони: церковні поради захистити себе від негативу

Прокльони - неприємна річ для кожного. Злі та лайливі слова можуть викликати обурення, залишаючи гіркий осад на душі. Але існують декілька порад від церкви, як не піддатися негативному впливу.

Про те, як реагувати на прокльони, щоб не піддатися шкідливому впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Facebook-сторінку Православної Церкви України.

Як реагувати на прокльони

Від почутих лайки та прокльонів в бік себе або рідних, може виникнути бажання закритися в собі, віддалитися та якось відгородитися від злих слів та людини, яка несе злість. Як зазначає церква, така реакція є цілком адекватними емоціями духовно здорової людини на раптовий прояв чиєїсь ненависті, спалах зла та сплеск гніву. Саме ці емоції відображені в людських прокляттях.

В першому посланні Святого апостола Петра, з Нового завіту, є одна з відповідей на те, як реагувати на прокльони: "Не платіть злом за зло або лихослів’ям за лихослів’я; а, навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення" (1 Пет. 3: 9).

Православна церква України наголошує, що прокляття - це заперечення благословення. В основному, прокльони є гріховними і, як і будь-яке інше зло, здатні до руйнування, а не до створення. Крім того, прокляття здатні перетворити прекрасне на непотріб, наче паразит.

Проте в першу чергу прокльони впливають на душу того, хто їх вимовляє. А от реакція людини, яку лають, подібна до імунітету до вірусної хвороби. Якщо віра сильна, а серце спокійне, то, зіштовхнувшись з раптовим негативом, людина не буде вразливою до прокльонів.

Чому люди проклинають

На думку церкви, люди, які проклинають когось, перебувають в стані душевної нестабільності, хвороби або болю. Прокляття є зовнішніми виявами внутрішніх переживань та негативних емоцій - заздрості, злості, гніву або ненависті. Однак ці почуття не є корисними, адже протилежні добру та любові.

За словами преподобного Паїсія Святогорця, людина, на яку спрямовані прокльони, може зазнавати мук в цьому житті. Проте той, хто проклинає, попри муки в цьому житті, може зазнати страждань в іншому, якщо не висповідається і не покається.

Водночас попри ставлення до прокльонів, церква не забороняє прямо проклинати ворогів. Тож проклинати чи ні - рішення кожного.

Втім, Православна церква України зауважує, що ефективніше не проклинати зло, а боротися з ним та присікати його. Крім цього, небайдужість, взаємопідтримка, взаємодопомога українців один одному також можуть принести більше користі.