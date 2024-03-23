Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Військові зі 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як працюють артилеристи-протитанкісти, головна зброя яких - ПТРК "Стугна-П". Потужні кадри з бойовими буднями захисників України вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook -сторінки 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Як працюють артилеристи-протитанкісти

На фото можна побачити, як військові працюють на фронті. Вони допомагають піхоті й знищують ворогів.

"Бійці обирають позицію, з якої прикривають піхоту від танків та іншої броньованої техніки. Їхня зброя - протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який чудово себе зарекомендував із початку "повномасштабки", - розповіли у бригаді.

Українські військові (фото: facebook.com/brigade128)

У дописі також йдеться про переваги "Стугни". Ракети цього ПЗРК, як зазначили військові, майже не залишає окупантів шансів на порятунок.

"Його силу ворог багаторазово відчув на собі, тому й боїться наближатися на відстань 5 кілометрів. "Стугна" однаково ефективна і вдень, і вночі - у цілі, на яку навелася ракета, практично немає шансів", - додали захисники України.

Світлини з війни (фото: facebook.com/brigade128)

Як реагує мережа

Кадри з фронту вразили та розчулили коментаторів. Під дописом користувачі пишуть: