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Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Субота 23 березня 2024 21:41
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Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото) Як працюють артилеристи (фото: facebook.com/brigade128)
Автор: Поліна Іваненко

Військові зі 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали, як працюють артилеристи-протитанкісти, головна зброя яких - ПТРК "Стугна-П". Потужні кадри з бойовими буднями захисників України вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Як працюють артилеристи-протитанкісти

На фото можна побачити, як військові працюють на фронті. Вони допомагають піхоті й знищують ворогів.

"Бійці обирають позицію, з якої прикривають піхоту від танків та іншої броньованої техніки. Їхня зброя - протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який чудово себе зарекомендував із початку "повномасштабки", - розповіли у бригаді.

Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Українські військові (фото: facebook.com/brigade128)

У дописі також йдеться про переваги "Стугни". Ракети цього ПЗРК, як зазначили військові, майже не залишає окупантів шансів на порятунок.

"Його силу ворог багаторазово відчув на собі, тому й боїться наближатися на відстань 5 кілометрів. "Стугна" однаково ефективна і вдень, і вночі - у цілі, на яку навелася ракета, практично немає шансів", - додали захисники України.

Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)

Як проходять бойові будні артилеристів-протитанкістів. Саме вони прикривають піхоту (фото)Світлини з війни (фото: facebook.com/brigade128)

Як реагує мережа

Кадри з фронту вразили та розчулили коментаторів. Під дописом користувачі пишуть:

  • "Нехай Господь буде завжди поруч з вами та оберігає від ворожої зброї. Молимось за вас"

  • "Найдорожчі, найрідніші, хай береже вас Господь! Любимо, чекаємо!"

  • "Дякуємо вам, наші захисники. Повертайтесь живими, всі, з перемогою".

Нагадаємо, раніше Третя штурмова показала відео знищення окупантів та їх техніки біля Авдіївки.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що відомий телеведучий мобілізувався та склав присягу.

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