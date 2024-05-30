Як правильно поставити стосунки на паузу: корисні поради

Ставити стосунки на паузу буває доволі складно, особливо, коли цього бажає лише один з партнерів, але вихід є.

Як правильно поставити стосунки на паузу

Почнемо з того, що значить вислів "ставити стосунки на паузу". Це означає, що, наприклад, дівчина може тобі одразу не говорити, що хоче паузи, але може сказати, що потрібно трошки часу для того, щоб побути на відстані, або що їй хочеться побути одній для того, щоб розібратися в собі та зрозуміти, наскільки потрібні ці стосунки.

"Якщо ви чуєте подібні фрази, то для вас це має бути просто як червона ганчірка для бика. Але ви маєте чітко розуміти, що насправді, партнерка хоче використати цей час для того, щоб зрозуміти, чи зможе вона знайти собі щось краще за той час, поки ви будете не разом", - каже Андрій.

як правильно поставити стосунки на паузу (фото: Freepik)

Також він зазначив, що таким чином стає зрозуміло, що у партнера немає жодних почуттів та кохання. І якщо чоловік або жінка погоджуються на таке, то ви падаєте в його/її очах нижче плінтуса.

"Це та сама критична точка, за якою ви маєте зрозуміти, що стосунки вже закінчені, але вам обом бракує сміливості сказати про розставання та рухатися далі", - резюмує Андрій.

Виходить, що будь-яка пауза у стосунках - це фактично розставання, але несміливе, або не обговорене та неузгоджене обома партнерами.