Як після зими помити вікна до ідеальної прозорості: покрокова інструкція

Миття вікон часто займає багато часу і сил, особливо якщо не дотримуватися правильного підходу. Важливо обрати відповідний час, підготувати необхідні засоби та використовувати ефективні методи.

Обираємо правильний час

Мити вікна краще, коли на скло не потрапляють прямі сонячні промені, але при цьому світла достатньо. Ідеальний час - ранкові або вечірні години, а також похмурі дні.

Якщо чистити вікна під сонцем, мийний розчин висохне швидше, ніж ви встигнете його витерти, і залишаться розводи. Також варто перевірити прогноз погоди та відкласти миття, якщо очікується дощ.

Готуємо необхідний інвентар

Для класичного миття вікон знадобляться

губка для рам і підвіконня

багаторазові серветки або ганчірки для скла

мікрофібра для полірування

місткість для мильного розчину

Якщо хочете прискорити процес, можна використати спеціальні інструменти.

Гумовий скребок допоможе прибрати зайву рідину, щітка на телескопічній ручці - дістатися до важкодоступних місць, а магнітна щітка спростить миття зовнішньої сторони. Автоматичні склоочисники та роботи-мийники значно полегшать процес, але їх вартість може бути високою.

Обираємо мийні засоби

Можна використовувати як спеціальні засоби для миття скла, так і домашні розчини. Один із найефективніших варіантів - суміш води і столового оцту у пропорції 1:1. Для очищення рам і підвіконь підійде мильний розчин з кількома краплями рідкого мила або універсальний мийний засіб. Важливо перевірити, щоб обраний засіб підходив для матеріалу ваших вікон - пластику чи дерева.

Підготовка вікна до миття

Перед початком миття потрібно звільнити підвіконня - прибрати квіти, підняти або зняти жалюзі та рулонні штори. Їх також варто протерти вологою серветкою, адже на них накопичується пил. Далі слід вимити раму та фурнітуру, щоб уникнути потьоків і бруду на вже чистому склі. Особливу увагу приділіть ручкам і внутрішнім кутам між склом та рамою.

Після зими вікна обов'язково треба помити (фото: Freepik.com)

Як позбутися сильних забруднень

Якщо вікно дуже брудне, особливо зовні, спочатку потрібно вимити його мильним розчином. Протріть поверхню губкою з мильною водою, потім змийте її чистою вологою губкою. Залишки вологи можна прибрати сухою серветкою або гумовим скребком. Це допоможе видалити основний шар бруду перед нанесенням засобу для скла.

Поліруємо до блиску

Щоб скло засяяло, нанесіть засіб для миття на багаторазову серветку та протріть вікно круговими рухами. Після цього пройдіться по склу сухою мікрофіброю, щоб прибрати залишки засобу і запобігти розводам.

Для зовнішньої сторони можна використати телескопічну або магнітну щітку. Якщо ви живете високо і вікно не відкривається, краще скористатися послугами клінінгової компанії.

Завершальні штрихи

Не забувайте про москітні сітки - вони накопичують пил, який згодом осідає на склі. Їх можна очистити липким валиком для одягу або промити жорсткою щіткою із мийним засобом. Після миття вікон потрібно також очистити підвіконня, оскільки на нього потрапляє пил і краплі води.