Як перестати лінуватися та відкладати роботу "на потім": це допоможе кожному

Часто буває так, що потрібно зробити купу справ, а хочеться лише лежати та гортати стрічку соціальних мереж. Типовий прояв прокрастинації та лінощів. Звісно, для людини це нормально, але постійне відкладання "на потім" не приведе ні до чого хорошого.

Не сваріть себе

Не потрібно картати себе за небажання щось робити. Таким чином організм сигналізує вам про необхідність відпочити та відновити сили. Для цього дозволяйте собі нічого не робити раз на тиждень. Присвячуйте цей день винятково своїм бажанням: виспіться, дивіться серіали, ходіть гуляти, їжте все, що хочете. А якщо у ваші плани входитимуть лише лінощі, нехай так і буде.

Знайдіть причину лінощів

Зазвичай вони не виникають ні звідки. Виявіть цю причину. Можливо, це ваша реакція на стресову ситуацію чи складну роботу. Зрозумійте, коли з'являється бажання нічого не робити, та подумайте, як можна змінити задачу, аби не було негативних емоцій.

Беріться за щось просте

Ще важче робити щось об'ємне чи багатозадачне, тому не варто відразу перенапружувати нервову систему. Розділіть велике завдання на кілька дрібних пунктів і почніть поступово їх виконувати. Для початку оберіть щось найпростіше, і це вже наблизить вас до мети без шкоди собі.

Складіть розклад

Самодисципліна та режим допоможуть вам бути в тонусі. Не потрібно робити його дуже детальним, скоріше - приблизним. Запишіть все, що вам потрібно зробити протягом дня. Таким чином мозку не доведеться розсіювати увагу та тримати в пам'яті всі задачі на день.

Придумайте приємний ритуал

Ви можете винагороджувати себе за виконану роботу чи надати цьому процесу якоїсь особливості. Наприклад, перед початком робочого дня заварювати запашну каву з улюбленим десертом. Але після того, як зробите щось важливе не потрібно винагороджувати себе смаколиками, адже це може призвести до розвитку РХП.