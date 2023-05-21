Як назвати дитину у червні 2023, щоб вона мала щасливу долю

Правильний вибір імені дитини може позначитися на її подальшій долі. Колись хлопчиків і дівчаток називали по святцях - церковному календарю із зазначенням днів пам'яті святих. У наш час існують й інші рекомендації та побажання щодо вибору дитячого імені за місяцем народження.

Як назвати малюка, народженого в червні 2023, і на що орієнтуватися при виборі імені - в матеріалі Styler далі.

Дні ангела у червні 2023 (за святцями)

1 червня: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

2 червня: Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

3 червня: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Альона, Ілона.

4 червня: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

5 червня: Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія.

6 червня: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.

7 червня: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

8 червня: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.

9 червня: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.

10 червня: Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона.

11 червня: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

12 червня: Василь, Яків.

13 червня: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.

14 червня: Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.

15 червня: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.

16 червня: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня: Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.

18 червня: Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.

19 червня: Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла.

20 червня: Олександр, Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Гнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна.

21 червня: Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія.

22 червня: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.

23 червня: Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна.

24 червня: Варфоломій, Марія.

25 червня: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна.

26 червня: Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Олександра, Анна, Антоніна, Пелагея.

27 червня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло, Серафим.

28 червня: Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.

29 червня: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

30 червня: Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.

Красиві імена на перший місяць літа (за рекомендаціями астрологів)

Для дівчат:

Діана, Емма, Емілія, Єлизавета, Маргарита, Тетяна, Аліса, Клавдія, Вікторія, Віталіна, Василиса, Віолетта, Луїза, Камалія, Софія.

Для хлопчиків:

Демид, Дмитро, Захар, Гнат, Ігнатій, Ігор, Іларіон, Костянтин, Макар, Матвій, Микита, Оскар, Петро, Тимур, Ельдар.

Рекомендації для майбутніх батьків щодо вибору імені

Не варто забувати, що ім’я має ідеально поєднуватися з прізвищем та по батькові.

М’які та тверді звуки також можуть вплинути на долю дітей. Вони закладають фундамент у характер, який буде супутником малюка протягом його життя.

Не вигадуйте надто екстравагантні та незвичайні імена. Пам’ятайте, що дитина має бути впевненим у собі. А якщо над ним все життя насміхатимуться однолітки через ім'я, то виховати справді сильну духом людину буде складно.

Не давайте ім’я батька, особливо хлопчикові. У радянські часи була традиція називати хлопчиків на честь батьків. Сан Саничі, Дім Дімичі - це пережиток "совка".

Не варто повністю покладатися на моду. Пам’ятайте, що мода швидкоплинна і ті імена, які сьогодні у тренді, вже за кілька років будуть неактуальними.