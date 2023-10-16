Як легко привчити дитину до овочів: дієтолог дала секретні поради

Майже усі батьки бували у ситуації, коли дитина кривиться від корисних овочів на тарілці та відмовляється їх їсти. Але вживати овочі потрібно для здоров'я організму, насичення його поживними речовинами й привчати до здорового харчування потрібно змалечку.

Як навчити дитину любити та їсти овочі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Юлію Коваль в Instagram.

Як зазначає спеціаліст, діти не розуміють, навіщо їм потрібно їсти овочі. Тому переконати дітей спробувати нову їжу може стати складним завданням, особливо якщо вони вибагливі. Але є вихід.

Пропонуйте овочі змалку

Як тільки починаєте прикорм, обов'язково запропонуйте дитині різноманітні овочі, щоб вона знайомилася з новими смаками.

Овочі мають бути у тарілці завжди

У тарілці дитини овочі мають бути завжди. Розмір порції не має бути великим, але дітям важливо постійно бачити овочі на своїй тарілці. Це буде спонукати одного разу захотіти їх спробувати.

Доповнюйте овочами ті страви, які дитина любить

Ще один гарний спосіб переконати дитину їсти овочі - придумайте страви, які поєднають те, що дитина любить та знає і щось зовсім нове.

"Таким чином дитина буде біль готова спробувати овочі, а також буде їх асоціювати з тими продуктами, які їй подобаються", - пояснює Юлія Коваль.

Не змушуйте їсти через силу

Дієтолог застерігає батьків від змушування дитини їсти овочі через силу. І хоча ви маєте добрі наміри, тиск щодо обов'язкового вживання овочів приведе до того, що це завадить дитині полюбити ці продукти.

Показуйте власний приклад

І це найкращій спосіб, аби заохотити дитину їсти овочі. Готуйте разом, їжте разом однакові страви й ваша дитина обов'язково полюбить овочі.