Як казково прикрасити дитячу кімнату до Нового року

Новорічні свята - це час чарівництва, коли кожен куточок дому наповнюється теплом і світлом. Прикрасивши дитячу кімнату до Нового року, ви подаруєте своїй малечі відчуття справжньої казки.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує ідеї для оформлення дитячої кімнати, щоб вона перетворилася на новорічну країну чудес.

Казкова ялинка для найменших

Навіть у дитячій кімнаті можна поставити невеличку ялинку, яка стане центром новорічного декору. Для безпеки варто обрати мініатюрну штучну ялинку, яку легко прикрасити м’якими іграшками, паперовими гірляндами та саморобними прикрасами.

Діти із задоволенням долучаться до процесу створення іграшок із фетру, кольорового паперу чи ниток. Такий елемент декору не лише додасть святкового настрою, а й буде повністю безпечним для малюків.

Гірлянди та вогники для затишку

Світло є основою будь-якого новорічного оформлення, і дитяча кімната не є винятком. Розвісьте навколо ліжка, вікон або поличок м’які світлодіодні гірлянди, які подарують кімнаті казковий блиск. Ви можете обрати гірлянди у формі зірочок, сніжинок або навіть казкових героїв.

Щоб додати ще більше затишку, покладіть на ліжко подушки зі святковими принтами та пледи у зимових відтінках. М’яке світло вогників не лише створить казкову атмосферу, а й стане чудовим нічником для дитини.

Святкова атмосфера дуже залежить від декору (фото: Freepik.com)

Новорічний декор на вікнах

Оформлення вікон - це простий спосіб додати святкового настрою у дитячу кімнату. Використовуйте трафарети для створення зимових візерунків на склі за допомогою штучного снігу чи зубної пасти.

Можна вирізати сніжинки разом із дітьми та прикріпити їх до шибок, створивши ефект снігопаду. Додайте ланцюжки або фігурні гірлянди, які будуть спускатися по віконній рамі. Такий декор виглядає казково як удень, так і ввечері, коли на нього потрапляє світло гірлянд.

Снігові декорації для підлоги та меблів

Щоб створити зимову атмосферу, додайте декорації зі «снігу» в різних куточках кімнати. Використовуйте білі пледи або хутряні килимки, які нагадуватимуть засніжену галявину. На меблях можна розмістити мініатюрні будиночки, фігурки оленів або пінопластові сніжки.

Додайте кілька новорічних вінків або ялинкових гілок у вази для завершення композиції. Такий декор виглядає стильно, а дитина буде в захваті від чарівної "зими" у своїй кімнаті.

Не забувайте покласти "сніг" на підлогу (фото: Freepik.com)

Різдвяний календар очікування свят

Адвент-календар - це чудова ідея для прикраси дитячої кімнати, яка приносить ще й інтригу. Календар можна зробити самостійно: використовуйте маленькі пакуночки, конверти або кишеньки з тканини.

Кожен день дитина буде відкривати новий відділ календаря, знаходячи там цукерку, іграшку чи цікаве завдання. Такий елемент не лише прикрасить кімнату, а й додасть очікуванню свята особливого настрою. А головне - це чудова можливість провести час разом у творчому процесі.

Ручна творчість: малюнки та аплікації

Ваша дитина обожнює малювати? Чудово! Залучіть її до створення новорічних аплікацій та малюнків, які стануть частиною декору. Маленькі художники можуть намалювати Діда Мороза, ялинки, подарунки чи зимові пейзажі.

Готові роботи можна повісити на стіну у вигляді святкової галереї або зробити з них гірлянду. Таке оформлення додасть кімнаті особистого стилю, а діти будуть пишатися своїми шедеврами.