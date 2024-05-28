Як харчуватися та що їсти, щоб не захворіти на рак: відповідь дієтолога

Харчування відіграє ключову роль у профілактиці онкологічних захворювань і може суттєво вплинути на ризик розвитку раку. Жодна дієта не гарантує вам повний захист від раку, але дотримуючись певних дієтичних принципів, можна значно знизити ризик та підтримати загальне здоров'я.

Як треба харчуватися для профілактики онкологічних захворювань, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Як треба харчуватися для профілактики раку

Включайте в раціон багато рослинної їжі

Це мають бути зелень, бобові, гриби, хрестоцвіті, ягоди. Це не лише клітковина, природні форми вітамінів та мінерали, але і фітохімічні речовини, які зменшують запалення, впливають на обмін гормонів та детоксикацію канцерогенів.

Червоне м'ясо

Обмежте вживання червоного м'яса та мінімально вживайте оброблене (ковбаси, сосиски, бекон). Вже доведено, що оброблене м'ясо підвищує ризик раку шлунка та колоректального раку.

Слідкуйте за вагою

Надмірна вага та ожиріння суттєво підвищують ризик для різних видів раку, включаючи рак молочної залози, товстої кишки, ендометрію, нирок та стравоходу.

Обмежте вживання алкоголю

Вживання спиртних напоїв пов'язане з підвищеним ризиком деяких видів раку, включаючи рак ротової порожнини, горлянки, гортані, стравоходу, печінки, товстої кишки та молочної залози.

Вибирайте здорові жири

Споживання трансжирів і надмірне вживання насичених може збільшити ризик певних видів раку. В пріоритеті мають бути горіхи, насіння і жирна риба, які мають протизапальні та серцево-захисні властивості. Оливкову та соняшникову нерафіновані олії вживайте 1-2 столових ложки на день, багато не треба. Можна вживати невелику кількість сала, яке полежало в морозилці щонайменше два тижні, але не копчене чи смажене.

Вживайте щодня багато клітковини

Це захищає від раку товстої кишки та інших видів раку травної системи. Цілі зерна, бобові, гриби, фрукти, овочі, ягоди, насіння льону, висівки вівсяні є джерелами клітковини, а також інших захисних поживних речовин.

Не зловживайте харчовими добавками

Хоча деякі харчові добавки можуть бути корисні для заповнення прогалин у харчуванні, високі дози певних речовин можуть бути шкідливими і навіть збільшувати ризик раку.

Дотримуйтеся принципів Середземноморської дієти

Така дієта може бути поєднана з урахуванням українських традиційних продуктів - квашених овочів, зелені, ягід, пряних трав.

Готуйте максимально корисно для здоров'я

Намагайтеся відварювати, тушкувати, запікати. Смаження, гриль до обвуглювання небезпечні для здоровʼя та не несуть жодної користі. Перед запіканням мʼясо корисно замаринувати, так воно краще засвоюється.

Також Скиталінська нагадала, що важливо рухатися, займатися фізичними вправами та намагатися мінімізувати стрес. Також налагодіть сон, бо циркадні ритми пов'язані з деякими видами раку.