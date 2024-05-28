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Как питаться и что есть, чтобы не заболеть раком: ответ диетолога

Вторник 28 мая 2024 09:23
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Как питаться и что есть, чтобы не заболеть раком: ответ диетолога Как питаться для профилактики рака (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Оксана Скиталинская

Питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний и может оказать существенное влияние на риск развития рака. Ни одна диета не гарантирует вам полную защиту от рака, но при соблюдении определенных диетических принципов можно значительно снизить риск и поддержать общее здоровье.

Как нужно питаться для профилактики онкологических заболеваний, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Как нужно питаться для профилактики рака

Включайте в рацион много растительной пищи

Это должно быть зелень, бобовые, грибы, крестоцветные, ягоды. Это не только клетчатка, природные формы витаминов и минералы, но и фитохимические вещества, уменьшающие воспаление, влияют на обмен гормонов и детоксикацию канцерогенов.

Красное мясо

Ограничивайте употребление красного мяса и минимально употребляйте обработанное (колбасы, сосиски, бекон). Уже подтверждено, что обработанное мясо увеличивает риск рака желудка и колоректального рака.

Следите за весом

Избыточный вес и ожирение существенно повышают риск для различных видов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки, эндометрия, почек и пищевода.

Ограничьте употребление алкоголя

Употребление спиртных напитков связано с повышенным риском некоторых видов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы.

Выбирайте здоровые жиры

Потребление трансжиров и чрезмерное употребление насыщенных может увеличить риск определенных видов рака. В приоритете должны быть орехи, семена и жирная рыба, обладающие противовоспалительными и сердечно-защитными свойствами.

Оливковое и подсолнечное нерафинированные масла употребляйте 1-2 столовые ложки в день, много не надо. Можно употреблять небольшое количество сала, которое полежало в морозилке не менее двух недель, но не копченое или жареное.

Употребляйте каждый день много клетчатки

Это защищает от рака толстой кишки и других видов рака пищеварительной системы. Целые зерна, бобовые, грибы, фрукты, овощи, ягоды, семена льна, отруби овсяные являются источниками клетчатки, а также других защитных питательных веществ.

Не злоупотребляйте пищевыми добавками

Хотя некоторые пищевые добавки могут быть полезны для восполнения пробелов в питании, высокие дозы определенных веществ могут быть вредными и даже увеличивать риск рака.

Соблюдайте принципы Средиземноморской диеты

Такая диета может быть совмещена с учетом украинских традиционных продуктов - квашеных овощей, зелени, ягод, пряных трав.

Готовьте максимально полезно для здоровья

Старайтесь отваривать, тушить, запекать. Жарка и гриль до обугливания опасны для здоровья и не несут никакой пользы. Перед запеканием мясо полезно замариновать, так оно лучше усваивается.

Также Скиталинская напомнила, что важно двигаться, заниматься физическими упражнениями и пытаться минимизировать стресс. Также настройте сон, потому что циркадные ритмы связаны с некоторыми видами рака.

Как мы раньше писали, диетолог объяснила, почему ночью так хочется есть и что с этим делать.

Читайте также, как не переедать и не толстеть.

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