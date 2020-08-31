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Известный украинский певец растрогал фото с родным человеком

Понедельник 31 августа 2020 17:00
Известный украинский певец растрогал фото с родным человеком
Julik показал фото с бабушкой (instagram.com/julikofficial)
Автор: Дмитрий Войналович

Julik восхищается своей бабушкой Стефанией

Популярный украинский певец, шоумен и бывший участник коллектива DZIDZIO Назарий Гук, известный под сценическим именем Julik, опубликовал фото с родной бабушкой Стефанией.

Именно бабушка, по словам самого артиста, является для него примером и образом человека, которым можно восхищаться.

"Как редко мы говори "спасибо" тем, кто дал нашим родителям жизнь. Ценю, радуюсь, что имею возможность благодарить ближних. На фото моя бабушка Стефа, она может дать фору любому из молодежи. Восхищаюсь!" - подписал Julik опубликованное в Instagram фото.

Известный украинский певец растрогал фото с родным человеком

Julik показал фото с бабушкой (instagram.com/julikofficial)

Таким образом шоумен подчеркнул важность благодарности людям, которые дали жизнь нашим родителям. Даже обычное "спасибо" несет важную ценность для людей старшего возраста.

Этот снимок умилил и растрогал сеть.

  • Навіть не сказала б, що це бабуся. Здоров'я їй!
  • Такое семейное нежное фото! Бабушки - это святое
  • Я стараюсь благодарить своих родных часто. Очень милое фото
  • Бабуся аж сяє від щастя! Здоров'я на довгі роки
  • Треба завжди любити і цінувати своїх близьких. Гарне фото
  • Фото таке тепле та щире
  • Бабушка у вас молодец. Красивая женщина
  • Молода і енергійна бабуся. Бажаю прожити ще 100+ років!
  • Очень важно не забывать и ценить своих близких

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