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Известный боксер публично оскорбил Усика: все подробности

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 21:53
Известный боксер публично оскорбил Усика: все подробности
Тайсон Фьюри обозвал Александра Усика (фото: коллаж РБК-Украина)

Тайсон Фьюри публично обозвал Александра Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал резкий выпад в сторону главы Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя, а также публично оскорбил украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщает "24 канал".

Фьюри сильно расстроился из-за того, что WBO вместо него назначила обязательным претендентом на титул организации Усика. Он отметил, что его сдвинули с первой позиции рейтинга WBO и вместо него поставили "какого-то бомжа", намекая на украинского спортсмена.

При этом британский боксер отметил, что в спортивной карьере Усика всего лишь один бой в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что ранее Фьюри также сильно критиковал Валькарселя после того, как он предложил провести бой между Фьюри и перспективным боксером из Узбекистана Баходиром Жалоловым, который еще не проиграл ни единого боя.

Если обладатель пояса по версии WBO Энтони Джошуа освободит его, то обязательным претендентом на титульный бой организации станет Александр Усик.

В данное время Усик близок к проведению поединка против британца Дерека Чисоры. Поединок должен состояться в конце марта.

Напомним, что Александр Усик может получить чемпионский пояс WBO Энтони Джошуа без боя с ним. Добровольная передача титула связана с тем, что британец и украинец сотрудничают с одной промоутерской компанией.

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Новости Украины Тайсон ФьюриАлександр Усик
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