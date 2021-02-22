Известная на всю Украину учительница из-за издевательства коллег уволилась со школы: это был ад!

Учительница биологии Ольга Халепа из Харьковской области вынуждена была уволиться со школы из-за издевательства коллег. Педагог получила звание "Учитель года" и была известна на всю страну благодаря своим рэп-урокам на тему биологии.

Учительница Ольга Халепа призналась, что коллеги устроили ей настоящий ад. Об этом она рассказала в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon.

Ольга Халепа стала известной на всю Украину во время карантина в 2020 году. Чтобы заинтересовать детей уроками биологии, она стала записывать их в стиле рэп. Сама придумывала песни, снимала и монтировала. По версии еженедельника "Освіта", за оригинальный подход к обучению Ольгу Халепу признали "Лучшим учителем 2020".

Однако ей пришлось уйти со школы в селе Яковлевка Лозовского района из-за прессинга со стороны коллег.

"На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь", - рассказала Ольга Халепа.

В начале сентября 2020 года ей пришлось уйти из школы, где она проработала 13 лет. На ее место нового учителя биологии так и не нашли и этот предмет детям преподает учитель зарубежной литературы. Сама Ольга Халепа работу пока не нашла и не знает, вернется ли в сферу преподавания.

"Я живу в сельской местности. Чтобы принять какие-то предложения, мне надо или сменить место жительства, или куда-то ездить. В этом — главная проблема", - объяснила педагог.

Сейчас Ольга Халепа ведет свой канал в YouTube и на Telegram. Там она объясняет детям различные познавательные факты о биологии. На нее подписано около 4 тысяч пользователей.

Учитель года Ольга Халепа рассказала, что вынуждена была уволиться из-за издевательств со стороны коллег