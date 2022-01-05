Известная украинская певица шокировала рассказом о потере ребенка

Украинская певица Marietta шокировала поклонников признанием о потери ребенка, рождения которого они с мужем так ждали. Артистка рассказала о пережитом горе, подводя итоги 2021-го года, что уже минул.

26-летняя Мариетта Буневич (настоящее имя певицы) решилась на такое признание, чтобы отпустить боль, которая не отпускала ее с супругом Александром весь этот период.

Артистка рассказала, что в конце 2022 года она узнала о беременности, и радости не было предела. Пара была уверена, что все будет хорошо.

"А почему нет? Мы здоровы, молодые, что с нами может быть не та? Но на 10-й неделе беременности, как раз на Рождество, у меня начал немного ныть живот внизу и мы сразу поехали к врачу", - пишет Marietta.

Там врачи ошарашили их, рассказав, что развития плода нет, не стучит сердце.

Певица Marietta шокировала рассказом, как потеряла ребенка (фото: instagram.com/marietta_ua)

В то же время как раз в семье артистки произошло горе - скончалась ее бабушка.

Певица отметила, что слова медиков о замороженной беременности и о выкидыше как о нормальном явлении ее поразили больше всего - она и представить не могла подобное.

"Нам никто никогда не говорил, что это может быть нормально, никто не готовил к этому. Никто об этом не говорит, все, кто с таким сталкивался, молчат и держат эту боль в себе!" - говорится в публикации.

Три дня Marietta была в сплошном стрессовом состоянии после назначенного врачами гормона, и так как плод сам не выходил, нужно было ждать два дня, чтобы сделать операцию.

Marietta подчеркнула, что ее муж Саша, с которым она вместе уже 11 лет, очень сильно ее поддерживал и заботился о ней.

Певица Marietta с мужем Александром (фото: instagram.com/marietta_ua)

"Наши родители, сестра Саши и несколько моих друзей были моей опорой. Большинство людей просто молчали и не звонили, не писали, когда нужно было просто спросить "как вы?", "что-то нужно?", "мы сейчас приедем"", - пишет артистка.

После того как операция прошла, она наконец смогла успокоиться и поспать. Но тут "сломался" муж певицы, который все это время держался и был опорой для нее.

Тогда пара по совету близких отправилась развеяться в Одессу на несколько дней. Поездка имела огромный эффект - их отношения "стали еще крепче, чем были".

Marietta со своим мужем пережили горе вместе (фото: instagram.com/marietta_ua)

Marietta добавила, что решилась отрыть историю о потере ребенка, чтобы люди, которые с этим сталкивались, не думали, что они одиноки в этом горе и не знали, как с этим справиться. Чтобы тема не замалчивалась.

Певица Marietta с мужем Александром (фото: instagram.com/marietta_ua)