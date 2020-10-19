Изнасиловал и пытался задушить: в Киеве молодая женщина стала жертвой таксиста

В Киеве водитель такси изнасиловал клиентку (Коллаж РБК-Украина)

Водитель столичной службы такси набросился на клиентку и начал ее бить

В Киеве водитель такси напал на свою клиентку, пытался ее задушить, изнасиловал, а потом доставил ее по указанному адресу. Девушка сразу обратилась в полицию и преступника задержали.

Инцидент произошел рано утром 18 октября в Голосеевском районе столицы. Девушка отдыхала с подругой в одном из развлекательных заведений, а потом вызвала такси, чтобы уехать домой. Детали сообщили в издании OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Молодая женщина, которая стала жертвой таксиста – возглавляет юридическую компанию. Она вместе с подругой была в ночном клубе и незадолго до его закрытия вызвала такси, чтобы поехать домой. По вызову приехал автомобиль Volkswagen Passat и пассажирка села на заднее сиденье. Через несколько минут водитель отклонился от нужного маршрута и свернул в лесопарковую зону. Клиентка начала возмущаться, а водитель начал кричать на нее, а потом остановил машину и пересел на заднее сиденье.

Там он начала раздевать свою жертву, а когда встретил сопротивление – начал девушку душить и наносить удары по голове. Когда она потеряла сознание, он ее изнасиловал. После таксист приказал девушке одеться и отвез ее по указанному в заказе адресу. Пострадавшая сразу обратилась в полицию и вызвала медиков.

Подозреваемый был задержан через несколько часов и уже признался в содеянном. Выяснилось, что это 45-летний житель Тячевского района Закарпатской области, который жил в Киеве, арендовал жилье и работал в одной из служб столичного такси.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы.

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