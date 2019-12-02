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Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 22:08
Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)
Сеть ужаснул автобус в Карпатах (фото: Валя Шайваровская/Facebook)

Сеть поразил школьный автобус, который возит детей на учебу в Карпатах

В Карпатах детей возит в школу автобус в ужасном состоянии. В транспорте ужасные сидения, а зимой он совсем не обогревается. Также, когда идет дождь, вода капает прямо на детей в салоне. Об этом факте сообщила в Facebook Валя Шайваровская и опубликовала фотографии, на которые без слез не взглянешь.

"Так выглядит школьный автобус в Карпатах, где зимой температура колеблется от -17 до -25. Я ездила в таком еще четыре года назад, до этого он возил детей более 5 лет точно. Единственное что изменилось за эти 4года - он стал хуже, чем был. Зимой он не обогревается, а дети мерзнут. Весной или осенью протекает, и на учеников капает вода (как на меня когда-то)", - описала ситуацию Шайваровская.

Когда автобус ломается, дети вынуждены идти по холоду на учебу около двух часов.

"Автобус привязан к Ворохтянской ОШ I-III ступеней, возит детей из с. Вороненко. Помните, пока вы будете молчать - ничего не изменится", - уточнила девушка.

Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)Автобус в Карпатах для детей (фото: Валя Шайваровская/Facebook)

Пользователи сети отреагировали на фото школьного автобуса в комментариях и возмутились такой ситуацией.

  • Валя, я дуже дякую за турботу наших дітей.
  • Ужас. Сволочі, щоб вони так їздили.
  • Супер, а вони щей вимагають автокрісла.
  • Знущання над дітьми, жах.
  • Пишіть колективні звернення в Міністерство освіти, сільська рада мала б зайнятися цим питанням, нехай виділяють кошти на закупівлю нового автобуса.

Издевательство над детьми: сеть шокировал школьный автобус в Карпатах (фото)Скриншот комментариев

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