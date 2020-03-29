ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку: использовали новый метод

STYLERКоронавирус    29.03.2020 - 17:51
Итальянцы вылечили от COVID-19 тяжелобольную украинку: использовали новый метод
Коронавирус 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус поразил украинку в Италии, но местные врачи смогли ее поднять на ноги

Коронавирус в Украине зафиксирован у 418 человек. За прошедшие сутки подтвердилось 46 новых случаев заболевания. В мире количество зараженных составляет почти 670 тысяч. Лидирующие позиции по больным COVID-19 занимают США, Китай и Италия. При этом в Италии врачи смогли вылечить тяжелобольную украинку.

Речь идет о женщине, которая 10 лет работала в итальянском городке Медичина, и там 3 недели назад заболела короновирусом. Сейчас врачи наконец-то подтвердили ее выздоровление от опасной инфекции. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Итальянцы вылечили от коронавируса украинку (видео: YouTube)

Украинка находилась в тяжелом состоянии, поскольку ее здоровье усугублял сахарный диабет. Ее лечили экспериментальным итальянским методом, который схож с лечением ревматизма.

"Метод был придуман итальянским профессором на лечении ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфеденционная, чтобы не начали производить нечто подобное подпольно и не пострадали наши граждане", - рассказала женщина.

Она также добавила, что за этим протоколом лечили всего 5 человек, но у всех наблюдалась очень быстрая положительная динамика. При этом быстрое улучшение здоровья наблюдалось только на 4 сутки лечения.

Сейчас женщина находится дома, но 14 дней она должна оставаться на самоизоляции. При этом два раза в неделю ее будут забирать в больницу и "учить" правильно дышать, чтобы пострадавшие легкие насыщались кислородом.

Напомним, что украинцев предупредили о штрафах до 34 тысяч гривен за несоблюдение карантина.

Куда не успел пробраться коронавирус: названа область Украины Врачи отказали в госпитализации: в Кропивницком от пневмонии умерла женщина
Новости Украины ИталияКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь